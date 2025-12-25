天團玖壹壹、林隆璇、瑤瑤 郭書瑤 12/27齊聚新營南瀛綠都心

南部中心／綜合報導

台南各地耶誕報佳音、分享平安喜樂，或琳瑯滿目交換禮物、變裝趣味的耶誕派對甫落幕，黃偉哲市長馬不停蹄提醒大家2026台南市耶誕跨年系列活動-南瀛草地音樂會27日將在新營南瀛綠都心隆重登場，有本市溪南、溪北在地知名歌手演唱動聽歌曲外，更有影視歌三棲的瑤瑤郭書瑤帶來新作品、情歌王子林隆璇演唱經典情歌、日本新銳女子樂團Faulieu.帶來可愛又細膩的演出，本土天團玖壹壹更擔任壓軸嘉賓，活動兼顧老中青三代共賞，請大家千萬不要錯過。











南瀛草地音樂會27日登場，情歌王子林隆璇將演唱經典情歌。（圖／翻攝照片）

黃偉哲表示，「台南好YOUNG」系列活動的卡司豐富，每年都獲得民眾熱烈支持，成功提升台南在國內外的能見度及城市品牌，耶誕跨年系列活動已連續4年邀日星演出，今年持續拓展國際音樂交流，首次邀請日籍藝人登上新營的表演舞台，台南人好客熱情，相信台南的美食、水果、伴手禮能讓日本新銳女子樂團Faulieu.留下美好的台灣印象，而明年3月溪北將舉辦國際蘭展，他也將贈送致她們蘭花絲巾作為紀念。黃偉哲進一步指出去年擔綱12/31跨年後壓軸的本土天團玖壹壹，魅力嗨翻全場，團員洋蔥當場跟市長許願今年還要再來台南系列活動擔任演唱嘉賓，他當場允諾，而今年他也兌現承諾將玖壹壹邀請來新營表演，讓新營的民眾近距離熱鬧欣賞本土天團所帶來的熱力演出，而玖壹壹更是誠意滿滿精心準備了9首歌，要讓新營民眾一起嗨翻天。而當黃偉哲市長從幕僚口中知道成員洋蔥與健志上周剛完賽半程馬拉松，並獲得好成績後，不忘隔空呼喊我們台南也有極具特色的古都馬，補給站更是有各式各樣的台南美食，歡迎本土天團也來參加。

南瀛草地音樂會27日登場，影視歌三棲藝人瑤瑤，將帶來多首新歌演出。（圖／翻攝照片）

瑤瑤主演的《何百芮的地獄戀曲》喜劇戲劇將於明年在Netflix及八大戲劇台等平台播出，影視歌三棲的喜歡她除了帶來觀眾熟悉的歌曲外，也精心準備新歌曲，喜愛她的觀眾千萬別錯過。此外，甜美小公主張羽靚、療癒美聲吳汶芳、影歌雙棲空靈系唱作歌手柯泯薰、華語金曲獎「最受歡迎新人」的林亭翰將與父親林隆璇同台演出，默契良好的父子會帶來怎樣的魅力演出，也讓地方期待。主辦單位新聞及國際關係處提醒，活動當日下午5點10分至演唱結束期間，中正路(民治路-南瀛綠都心地下停車場入口處)的機慢車道，將彈性管制作為行人徒步區，請用路人留意。會場周邊停車資訊、搭乘火車/高鐵民眾，如欲轉乘公車等資訊，請參考以下圖卡，或上台南好young FB官方粉絲帳號、運轉台南好交通FB官方粉絲帳號查詢。

