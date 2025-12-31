天團跨年｜告五人台中對決宇宙人 麋先生雙城趕場隔空「團圓」

「告五人」跨年夜橫跨台中與高雄。相信音樂提供



「告五人」、「麋先生」與「宇宙人」勇奪「2025年度最受歡迎樂團」前4強，挾霸榜傲人聲勢，3組樂團今（12╱31）跨年夜馬不停蹄地穿梭各大城市，面對緊湊的趕場行程，最令團員擔心的莫過於路況與天氣，擁有強大「晴男」體質的宇宙人與向來有「雨團」之稱的告五人巧合雙雙現身台中，讓同樣在台中開唱的麋先生打趣感謝「晴男團」威力全開。

3團早已相約要在2026年的第1秒與彼此視訊連線送祝福，「麋先生」主唱聖皓感性表示：「除了與歌迷共度，新年的第一刻，也想跟這群像家人般的兄弟姐妹說聲新年快樂！」「告五人」也笑稱，能透過螢幕看見彼此的臉孔，就是最滿足的新年禮。

過往3團只要合體總是垃圾話不斷，這回改為隔空視訊「團圓」被工作人員公認「絕對更精采」，「宇宙人」阿奎打趣表示：「從演唱會、跨年一路熬夜慶祝之後，我接下來要為了陪小朋友，開始調『時差』了。」

「麋先生」今年在「2026台南好young」氣勢登場，接著轉戰「2026台中最強跨年夜」。相信音樂提供

「告五人」跨年夜橫跨台中與高雄，先在「2026台中最強跨年夜」開場，以〈給你一瓶魔法藥水〉、〈我想要佔據你〉嗨翻現場，隨後的〈愛人錯過〉、〈好不容易〉更掀全場萬人合唱，看著熱情的歌迷們，他們興奮透露：「我們還沒有在台中開過戶外演唱會，希望有機會在台中跟大家見面。」瞬間引來沸騰尖叫。

接著雲安、犬青走上延伸舞台，近距離獻唱〈黑夜狂奔〉，犬青也獻上祝福：「希望在新的1年裡大家可以平安健康、愛自己所愛的，說自己想說的話。」將氣氛推向最高潮。隨後，他們趕往高雄「2026 雄嗨趴」擔任壓軸，現場宛如巨型戶外 KTV，他們激動高喊：「希望趕快再回到世運唱給大家聽。」

「宇宙人」跨年首站現身「2026包你發麗寶跨年演唱會」演出，接下來旋即奔至「2026桃園 ON AIR 跨年晚會」擔任新年後首演嘉賓。相信音樂提供

「麋先生」今年在「2026台南好young」登場，以〈野生遊樂園〉揭開序幕，接連演唱〈壞蛋〉、〈天生寂寞〉展現搖滾本色，吉他手小B笑說：「身為1個台南人，回來台南表演，真的爽！」聖皓也感性地對全場歌迷送上祝福：「在跨年這麼重要的日子，真的很開心能回到熟悉的地方，與大家一起度過 2025 年最後的幾小時。希望未來能很快帶著全新作品與大家見面！」隨後以〈都是浪漫害的〉、〈去飛翔〉、〈嗜愛動物〉的合唱聲中完美收尾，再轉戰「2026台中最強跨年夜」。

「宇宙人」跨年首站現身「2026包你發麗寶跨年演唱會」，以〈陪我玩〉、〈那你呢〉瞬間點燃全場沸騰情緒，宇宙人表示連2年到台中跨年格外開心，希望今晚的音樂能讓大家忘掉整年的煩惱。接著奔至「2026桃園 ON AIR 跨年晚會」擔任新年後首演嘉賓，他們分享前幾周一直處於「雙線並進」的高壓狀態，同時籌備新專輯與「［α：回到未來1986］台北小巨蛋演唱會」，在跨年後將會全心全意準備新專輯，請大家敬請期待。

