天團開唱「驚見女粉脫光揮手燈」全裸照瘋傳 歌迷目睹崩潰：誰來救救我

娛樂中心／蔡佩伶報導

女粉全裸看「 Snow Man 」演唱會。（圖／翻攝自IG）

日本人氣天團「Snow Man」由9位成員所組成，出道5年的他們早已累積不少粉絲，除了在本月發行全新專輯之外，近日也開始舉行5大巨蛋（大阪巨蛋、東京巨蛋、福岡巨蛋、名古屋巨蛋、札幌巨蛋）巡迴演出，沒想到開唱首日就驚傳有女粉絲裸體看演唱會，消息曝光讓網友們震驚不已。

「Snow Man」昨（15日）在北海道札幌巨蛋進行首場演出，吸引許多粉絲入場欣賞，但演唱會卻驚爆有粉絲全裸，根據在現場的觀眾描述，提到對方在他眼前全裸揮手燈，誇張景象讓他崩潰喊話「誰來救救我」，事後該名全裸女粉也被警方帶走，據悉，還有其他歌迷因為忍受不了，在演唱會未結束前就先行離席。

如今，不只「Snow Man」演唱會有歌迷全裸事件在社群中引發討論，更有網友拍下疑似該位歌迷全裸背影的照片，在網路上瘋傳，不少人都痛批全裸女粉的行為是公然猥褻，質疑在這麼冷的天氣下脫衣，是不是想要博取關注，認為不應該影響演唱會演出。

女粉全裸看「Snow Man」演唱會，在網路上掀起不小的討論。（圖／翻攝自Ｘ）

