天團BTS下月回歸！演唱會Netflix全球直播 還有獨家紀錄片

BTS在全球擁有大批粉絲，還曾受邀到聯合國演講。（達志影像）

韓國天團防彈少年團（BTS）時隔3年9個月將回歸歌壇，在3月20日發行第5張正規專輯《ARIRANG》，今（3日）宣布《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》將於3月21日台灣時間晚間7點（韓國時間晚間8點）透過Netflix獨家全球同步直播。

此次是7位成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V與Jung Kook退伍後首次以完整體舉辦的現場演出，本場歷史性演出將自首爾象徵性地標「光化門」現場直播，Netflix攜手HYBE讓這組流行樂壇王者再度站上舞台，打造前所未有、劃時代的全球回歸盛事。此次也是Netflix首次自韓國進行，並向全球直播的現場活動。

《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》和《BTS：天團回歸》播出資訊。（Netflix提供）

之後ARMY（官方粉絲名）期待已久的世界巡演也將登場，目前已公開的場次將橫跨34個地區、82場演出，足跡遍及亞洲、北美、拉丁美洲、歐洲、中東及更多地區，台灣場則預計在11月19、21、22日於高雄世運主場館連唱3天。

不僅如此，完整呈現BTS最新回歸專輯誕生過程的紀錄片電影《BTS：天團回歸》（BTS: THE RETURN）將於3月27日於Netflix獨家上線，由《誰是掌鏡人：越戰經典照片之謎》、《那夜，金曲不朽》導演Bao Nguyen執導，並由《瑪莎·史都華來當家》、《雷鬼歌姬卡蘿爾G：明天真美好》知名製作公司This Machine與HYBE共同製作，將提供前所未有的貼身視角，跟隨BTS再度回歸的重要旅程。

《BTS：天團回歸》是一個關於韌性、團魂情誼與自我重塑的動人作品，自2013年出道以來，BTS在全球圈粉無數，完成韓國法定兵役後，7位成員在洛杉磯重新集結，共同創作音樂，回到一個因分離與個人成長而更為成熟的創作空間。當全球數以百萬計的粉絲期待他們的回歸之際，成員也將直面「如何重新開始？如何在不被過去束縛的情況下致敬過往？又該如何一起邁步向前？」在感到迷惘、歡笑與重新發現彼此的過程中，創作出反映當下自我的全新音樂，成就一張屬於這個時代的里程碑專輯。

