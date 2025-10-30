《天地劍心》肉身護愛名場面 成毅為救李一桐慘遭萬劍穿心

《天地劍心》萬劍穿心名場面。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

成毅與李一桐主演的古裝奇幻劇《天地劍心》開播即掀起熱潮，成為年末最受矚目的爆款新劇，這也是兩人拍攝完《英雄志》後再次合作，默契十足、CP感爆棚。昨（29日）成毅與李一桐上線陪與觀眾追劇，看到萬劍穿心的虐心名場面時，兩人都忍不住落淚，真摯的情緒反應掀起討論，相關片段也瞬間衝上熱搜。

《天地劍心》故事承接《淮水竹亭》的悲劇世界觀，通過中年「王權弘業」（張智堯 飾）的回憶視角，巧妙地引用了劉詩詩與張雲龍的畫面，實現了兩代主角的夢幻聯動。本劇以王權家族為核心展開新篇章，描述自幼被當作一氣盟斬妖除魔終極兵器培養的「王權富貴」（成毅 飾），偶然間遇到了潛入王權家做間諜的蜘蛛精「清瞳」（李一桐 飾），清瞳的出現，讓富貴改變了對妖怪的看法。他甚至被清瞳的求生意志打動，甘願折損10年壽命助其化形成人，再以劍法相授護身，兩人的關係自此進入雙向救贖，富貴內心渴望自由、憧憬天下大同的信念被逐漸點燃，最後選擇帶著清瞳離開王權山莊，走上了自己所悟之道。

最新進度第12集中，王權富貴在萬劍齊發之下仍堅持以肉身護著清瞳的場景被譽為悲劇美學天花板，這也是王權富貴從麻木的兵器蛻變為執劍人的關鍵點，他不再僅是服從，而是為守護所愛之人揮劍，他飽含情意的「如果我們能活著出去的話，萬水千山，你願意陪我一起看嗎？」告白，更是令觀眾動容，成為全劇最具共鳴的片段之一。

劇組透露，萬劍穿心場景動用了約120台機械臂操控劍陣，透過事先的彩排定位、演員與機械節奏的嚴密配合降低拍攝風險，成毅在寒冷天氣裡反覆嘗試並徒手操控真火道具劍，雖然他因為拍攝導致肌肉拉傷與舊腰傷復發，但他仍堅持能實拍絕不用替身，近9成的高難度動作戲都由他親自上陣。

另外，劇中當清瞳尚處於小蜘蛛形態時，為了呈現出更加生動的表情，所有動作都是由李一桐親自演繹完成，在花絮中可以看到，李一桐穿著動態捕捉服裝，在完全沒有實物的綠幕前進行表演，錄下各種豐富的神情，再交由後製團隊將這些表情嫁接到CG蜘蛛精上，給觀眾耳目一新的感受。李一桐在劇中也受了不少苦，回憶被電擊刑求場景，她笑說：「我覺得自己像烤豬，因為我要做出被電到的樣子，必須全身不停抽搐，又得同時落淚痛哭，演起來真的很難受。我記得那天的天氣特別冷，我拍完後回看鏡頭，發現我頭上都在冒熱氣。」

成毅過人的臂力，讓李一桐印象深刻。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

成毅跟李一桐昨天上線陪觀眾追劇，女星寧靜也驚喜現身，吸引超過744萬人即時觀看，微博相關話題閱讀量單日破8億，熱度飆升。兩人追劇看得入迷，在看到萬劍穿心場景時，李一桐哭到用面紙遮臉，直呼「這段太好哭了！我拍攝當天哭到鼻塞，現在再看還是覺得鼻酸。」成毅也忍不住眼眶泛紅。回憶拍攝過程，李一桐對成毅過人的臂力感到訝異，她說：「我當時坐在他腿上，他可以直接把我捧起來抱住，勁兒可大了。」成毅則回應，那是因為她真的很瘦很輕。

