天堂也蒙塵 霧霾籠罩喀什米爾

在印度控制的喀什米爾地區，近日被霾害籠罩。隨著天氣轉冷、加上沉降氣流影響，空氣中的汙染物，會積聚在地表附近，導致當地一片霧茫茫，空氣品質惡劣。

遊客眼中的天堂已經蒙塵喀什米爾山區冬季嚴寒 民眾習慣使用煤炭取暖 加上這個地方本身就是盆地 空氣不容易通 每年冬天 也就是PM2.5超標的高峰期 印度與巴基斯坦兩國對環境污染的排放標準也不一 讓喀十米爾形成了空汙的三不管地帶 當地民眾也表示，過去被稱為天堂的喀什米爾，因為霾害嚴重，已經不復存在了。環保人士解釋，冬季因風速較低，空氣流動減少，導致汙染物積聚在城市內。此外，喀什米爾又是旅遊勝地，城市中的人潮和車輛頻繁往來，這些都是形成 空氣汙染高峰 的主要原因之一。

遊客 曼葛莫：「我2016年時 也去過喀什米爾，那時風景很美 還沒有什麼汙染，但這次感覺汙染很嚴重，而且到處都是霧霾，美麗的喀什米爾已經消失了，我希望這裡能下雪，這樣也許就能緩解一下汙染了。」

武桂甄 編譯 詹琍偉 剪輯

