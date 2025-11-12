天堂到地獄！上秒KTV開心熱舞 下秒遭同婚伴侶痛毆背後全是傷

警方獲報趕到現場，鄧男被打到跌坐地上。翻攝畫面

新北市新莊區昨（11日）清晨發生同婚伴侶家暴案件，1名20歲鄧姓男子與同婚伴侶27歲林姓男子前往台北市KTV唱歌喝酒，但林男酒後失控對店員咆哮，鄧男趕緊攙扶對方離開返家，結果雙方竟在店外發生爭執，最後2人各自返家，但在住處樓下相遇，林男情緒失控拿雨傘痛毆鄧男，路人見狀趕緊上前勸阻並協助報案，警方到場先將鄧男帶回派出所安撫，後續受理傷害告訴及聲請保護令，全案將依傷害、家暴防治法移送新北地檢署偵辦。

據了解，昨日凌晨鄧男與林男一同前往北市KTV唱歌喝酒，原本氣氛歡樂，鄧男還在包廂開心熱舞，怎料林男酒過三巡之後，因情緒失控竟對店員大聲咆哮，鄧男見丈夫失態，趕緊上前攙扶並陪同離開，準備一同搭車返回新莊住處。

結果2人在店外等待計程車時，又因故發生爭執，最後雙方不歡而散，各自搭車離去；上午6時許，鄧男回到新莊住處準備整理衣物返回桃園，但才當下車就遇到搭車返家的林男，而林男見到對方竟情緒失控，不但出言辱罵，還拿雨傘狂毆，所幸剛好有路人目擊，趕緊上前制止，並協助報案。

警方到場後，雖鄧男當下表示不提告，但考量2人為同婚伴侶，為避免雙方情緒激動，因此先將鄧男帶回派出所安置並安撫情緒，後續鄧男提出傷害告訴並聲請保護令，警方依規定受理並完成家暴通報程序，同時協助向新北地院聲請通常保護令，後續依傷害、《家暴防治法》將全案移送新北地檢署偵辦。



