天堂掉到地獄！發票中200萬 因「載具未歸戶」錯失

有名女網友發現幸運中200萬，但因為載具沒有歸戶，所以不知道中獎。（圖／東森新聞）





有民眾的發票載具，少了一個動作，與獎金兩百萬擦肩而過，中獎卻領不到！有名女網友發現幸運中200萬，但因為載具沒有歸戶，所以不知道中獎，是事後才發現，所以超過期限，如今後悔也來不及。

發票領獎頁面顯示中獎兩百萬，一名女網友還來不及開心，卻被通知超過期限無法領，原來在應用程式發行平台訂閱，發票不會自動存進手機載具，但只要幾個步驟，就能避免跟獎金擦肩而過。

如果你是iPhone的用戶，平常又有習慣使用，Netflix或iCloud，不妨打開財政部的統一發票APP，按下新增載具，選擇跨境電商電子郵件，最後再輸入Apple帳號，就能輕鬆完成歸戶。

這樣一來，在訂閱一些國外網站，發票中獎才知道。因為沒歸戶，有時APP通知信箱提醒或是會員簡訊通知，這些都可能會被忽略。要是像超商店員一忙，只刷了會員條碼，但消費者自己沒歸戶，中了獎也領不到，因為發票是存在會員裡。

民眾：「當初就是店員有另外告知，所以我就趕快有做綁定，我都有綁定街口跟LINEPAY，基本上最常用的都會綁定，會比較快。」

所以只要手機的APP能綁定載具，都要一一輸入載具，進行歸戶動作，中獎才不會被忽略。民眾：「我曾經有發現過，百貨公司的APP，他會有中獎通知，但是因為沒有綁定載具進來，然後事後才發現，APP有通知說我有中獎，要自己去領但是已經過期了。」

一個設定沒做好，就可能讓中獎金額眼睜睜充公，看得到卻領不到，也提醒消費者，多多留意一下，否則後悔也來不及。

