《天堂M》8週年最強覺醒！暗黑騎士全能進化

▲《天堂M》八週年改版上線，帶來多項重磅更新。（圖／遊戲橘子提供）

[NOWnews今日新聞] 遊戲橘子旗下跨世代手遊巨作《天堂M》將於本周三（12月17日）迎來八週年重大更新，暌違兩年「暗黑騎士」職業強勢覺醒，全新BOSS「暗黑龍哈爾巴斯」同步現身，挑戰難度全面提升。本次亦推出全新唯一級變身卡「解放的哈爾巴斯」，玩家還可解鎖專屬成就與稱號，象徵踏入最強者之列。為歡慶週年，官方一口氣祭出6張GAMA COUPON超補豪禮，自17日起每日登入簽到，即可獲得。此外，全新副本地圖與變身探險系統登場，為玩家帶來前所未有的戰鬥體驗。

「暗黑騎士」六大技能強勢進化 輸出、控場、防禦三爆發



暗黑騎士全面強化，輸出與坦度同步進階，新增三項技能並優化三項既有技能，整體戰鬥表現大幅躍升。更新技能如下：



◾優化技能．神話級「卡呂普索」

重力場效果升級，新增限制敵方衝刺與瞬移的能力，讓敵軍行動受阻。



◾全新技能．傳說級「次元之劍」

攻擊時觸發Debuff，抑制敵方發動「普攻型魔法」，並延伸技能攻擊距離。



◾優化技能．傳說級「變形怪王」

新增削弱敵方Buff時間的效果，提升衝擊波浪的範圍與觸發率；且ON狀態材料消耗下降，操作更靈活。



◾全新技能．傳說級「無效區域(復仇者)」

虛空的結界效果強化，新增遠程傷害無效化，守備能力大幅提升。



◾優化技能．傳說級「黑暗之鏡(復仇者)」

可機率觸發異常狀態無效化，強化對戰生存機會。



◾全新技能．英雄級「黑暗浪潮」

攻擊時依指定機率發動攻擊波，造成巨量壓制傷害。

▲「暗黑騎士」技能全面強化。（圖／遊戲橘子提供）

開放四大人氣職業「安可轉職」 復活狂潮PvP爽打不間斷



今年錯過轉職的玩家，再度迎來新契機！《天堂M》八週年改版加碼推出「安可轉職」活動，開放暗黑騎士及今年三大熱門職業—槍手、雷神、狂戰士的轉職機會。玩家可使用金幣進行轉職，體驗不同職業之樂趣，並解鎖四大職業專屬「血盟獨特技能（傳說級）」，感受全新戰力與玩法魅力。



超補福利來襲！台版專屬活動自17日起為期一週，每日可以金幣購買8張「救護證書」，搭配遊戲內建2次復活機會，一日最多可復活10次，讓玩家無後顧之憂盡情投入PvP對戰。同時推出「信念之塔移動卷軸製作活動」，讓玩家可前往高難度地圖挑戰強敵，深度探索豐富遊戲內容，享受全新戰鬥樂趣。

▲開放免費轉職四大人氣職業。（圖／遊戲橘子提供）

GAMA COUPON六張獎勵齊發 戰力爆表迎戰2026年



歡慶8歲生日！《天堂M》推出豪華「GAMA COUPON」活動，六張獎勵齊發，其中週年限定「一般裝備復原」，將於明（16）日晚間9點開放，以800金幣限時購買，一年僅此一次復原強力裝備。



玩家亦能以800金幣獲得「GAMA COUPON：技能合成」，並透過簽到依序取得4張「GAMA COUPON」，包含「特殊商店裝備復原」、「特殊魔法娃娃合成/[新篇章]魔法娃娃合成」、「特殊聖物合成/[新篇章]聖物合成」、「特殊變身合成/[新篇章]變身合成」等獎勵，為戰力再添新技能，迎接2026年全新開局。

▲《天堂M》八週年狂歡，GAMA COUPON助攻戰力。（圖／遊戲橘子提供）

週年回饋狂送豪禮 嶄新副本、BOSS、變身探險系統登場



官方加碼大放送回饋玩家！即日起至明（16）日晚間11點59分，完成事前預約、追蹤Facebook粉專並進行指定互動，即可獲得「神秘的變身抽卡包(活動)」、「神秘的聖物抽卡包(活動)」，以及「解放的暗黑補給箱(活動)」與「解放的暗黑成長支援箱(活動)」二擇一等多項高價值資源。此外，官方直播將由超人氣實況主小屁、妲妲接力解析改版內容，觀看直播就可領取「8週年特殊禮物(活動)」、「英雄覺醒書(刻印)」、「騎士團裝備選擇箱(活動)」等好禮，讓玩家滿載而歸。



為提升遊戲深度，本次推出全新變身探險系統，讓玩家於戰鬥之外亦能策略組隊、蒐集獎勵；嶄新副本「記憶之島」接力登場，帶來更刺激的探險體驗。全新BOSS「暗黑龍哈爾巴斯」也將引爆挑戰熱度，成功討伐即可獲得「神話級頭盔」。

▲觀看《天堂M》八週年改版直播拿好禮。（圖／遊戲橘子提供）

