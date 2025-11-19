天外天垃圾散落 基市府允開罰

基隆市議員檢舉天外天垃圾場垃圾散亂，市長謝國樑指示照罰。（市議員陳軍佐提供）

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市亂丟垃圾，明年元月起罰款將從三千六百元調高至四千八百元，市議員陳軍佐十九日在市長施政總質詢播出一段檢舉影片，為天外天垃圾場滿地垃圾，四處散落，他問市長謝國樑，這種行為該不該罰？他將把檢舉獎金全數捐出，環保局雖說是圍籬施工暫置，但謝國樑認為，環保局是行為人又是主管機關，該罰就罰。

陳軍佐質詢問謝國樑，亂丟垃圾該不該罰？謝國樑說任何人亂丟垃圾都要罰，陳軍佐接著提供一段影片，現場有垃圾車，但滿地垃圾，四處散放，他問，這處誰是行為人，該不該罰，罰誰？謝國樑說，影片看起來像天外天，找到行為人就處罰；應該是罰環保局，但是要看行為人是誰？要求環保局是行為人又是主管機關，自己說明。同時，該開單就開單，一定會盡快開單。

陳軍佐又問，檢舉人是否有獎金？謝國樑點頭，陳說那就是我，當場表明獎金全數捐出，且三聯單要讓他看到為證。

張之豪稍早也為此場景問這不像是乾淨家園，路面坑洞坎坷，垃圾滿地，市府近日內應處理。

環保局長馬仲豪說明，天外天垃圾場平常不會像影片內這樣，因為回收場現有圍籬工程進行，所以，必須把大雜垃圾先暫置在某處，坦承現在是暫時堆置，因風吹散落，所以影片上也看得到。同時，清潔隊也函文給承包商請他在十一月底以前，要施工完成，到時垃圾就會回運到回收場中。謝國樑打斷馬仲豪談話，表示聽懂了，這個就是要罰。

陳軍佐詢問是罰承包商嗎？但是因東光路圍牆施工才把垃圾放該處，謝國樑說，到底該罰誰，給一點專業空間，一定會罰，今天之內會把罰單開立完成。

環保局近年將亂丟廢棄物的罰鍰從一千二百元提升至二千四百元，現為三千六百元，但環保局將在明年將調高至四千八百元，雖未公告，但已經有看板在上下國道宣導，同時，環保局針對熱區部署移動式監視器，並推出LINE@「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」提供民眾檢舉。