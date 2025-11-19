天外天復育公園入口髒亂 議員要求市府立即開罰

市議員陳軍佐要求市府對天外天復育公園入口旁，製造髒亂單位立即開罰單。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市議員陳軍佐昨上午向市長謝國樑提出檢舉指出，環保局在東光路回收場整修場外、天外天復育公園入口旁空地製造環境髒亂，要求市府立即開出罰單。市長謝國樑應允會在當日執行開罰單。

市議員陳軍佐昨上午親自前往天外天復育公園入口旁空地查看並拍下影片，在市政總質詢時向市長謝國樑提出檢舉，指出該地的環境惡劣無改善，垃圾會有飄落周邊水溝造成阻塞問題；天外天復育公園入口不是垃圾場，環境髒亂會使遊客觀感不佳。他要求請業務單位稽查辦理。

環保局長馬仲豪說明，因為回收場有工程在進行，承包商先把大雜的垃圾放在該處，又因風雨關係有散落情形，環保局設有圍籬修繕，這些都是暫置過程，清潔隊已函文包商要在11月底前施工完成，並將大雜的垃圾運回原處。

市長謝國樑表示，要罰誰請議員給專業空間，但他應允會在當日開出罰單。