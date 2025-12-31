天外飛來窗框！2樓住戶吼叫丟雜物 險砸返家學童
桃園市 / 張士奎 黃佩華 呂明達 桃園報導
天下掉下來的，不是禮物，而是窗框和玻璃！桃園龜山一棟透天民宅，昨(30)日有小孩放學回家經過的時候，差點就被天外飛來的各種物品給砸中！里長獲報到場，發現二樓的住戶，不斷大吼大叫之外，還拿東西往外丟，差點就被好幾個茶壺，給當場砸中！警方通知家屬，因為堅決不肯破門，警察和里長只能輪班守在現場，長達6小時，提醒大家遠離，避免被攻擊。
員警VS.鬧事男子說：「大哥，不要這樣啦，(啊)，一定要這樣嗎。」邊嗆警察邊拿東西往外丟，男子站在透天厝二樓窗邊，窗框連同玻璃整個被拆掉，往樓下推倒現場一片狼藉。當地民眾說：「他就一直丟東西啊把玻璃丟丟下來砸石頭啊，家裡面的東西就是一個個東西好像燈泡石頭，遠遠看也不敢靠近怕被砸到啊，車子也進不來因為警察在那邊，下午2點到晚上8點多吧就一直鬧啊。」
30日下午2點多擔任夜班保全的男子，回到家開始大吼大叫甚至往外丟雜物，里長先到場還差點被好幾個茶壺砸中。桃園龜山里里長高華駿說：「(男子)持續地在摔東西下來，那他摔的東西又都是易碎品，所以都會直接噴濺開來，長輩，下課的小朋友，也都走在那個地方，就還滿危險的，我們就從那個時候開始，就是，先把人隔離開來，讓他們不要靠近。」
員警VS.鬧事男子說：「好好說啦，(我好好跟他說，XXX)，(你們這些警察怎麼那麼無聊)。」警方獲報趕來但男子情緒還是很激動，往外丟東西危害公眾安全原本要破門，強制執行消防隊到場了家屬卻不同意。桃園龜山分局龜山派出所巡佐吳昭男說：「家屬表示不同意警消破門，稱會立即北上處理，員警研判，沒有立即危害他人安全，故在場監控。」
鬧事男子VS.男子親友說：「(一個人)，好好好好，好啦好啦好啦。」家屬從新竹北上好說歹說男子才開門，鄰里眼中原本老實不多話的人這陣子，突然經常自言自語但都沒有攻擊狀況，卻莫名情緒失控差點砸傷過往的路人，而且這一鬧就是6個小時被強制就醫。
