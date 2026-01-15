天外飛來一腳！ 女騎士停紅燈 莫名遭踹摔倒在地

新竹縣 / 綜合報導

天外飛來一腳，真的是被踹得莫名其妙！這是發生在新竹縣湖口鄉，一名騎單車的男子，突然朝停紅燈的女騎士，用力踹了一腳，導致女騎士當場重心不穩、摔倒在地，男子卻一秒也沒停留，逕自離開現場！女騎士表示，不認識對方，也沒跟男子有行車糾紛，真的完全摸不著頭緒；警方獲報，迅速確認隨機踹人的嫌犯身分，已經通知他到案說明，釐清犯案動機。

女騎士穿得紅吱吱，遇到紅燈乖乖停等，突然天外飛來一腳，女騎士被用力踹倒，當場重心不穩倒地，其他人目擊很傻眼，單車男子像沒事人，出腳後從容地離開，當地民眾說：「當然會驚慌啊，現在又社會這樣子，當然是會害怕，這邊都是熟識的住家，可以跟他們求救這樣幫忙。」

廣告 廣告

案發在13日一早7點多，新竹縣湖口鄉民生街和愛路口，單車男子繞過一整排汽車，在停止線前朝女騎士，用力踹了一腳突如其來的舉動，女騎士根本毫無防備摔倒在地，好在沒有大礙但不認識對方，也沒有發生行車糾紛，難不成是隨機挑人踹，嫌犯鄰居說：「他住上面啊，他爸爸每次推他阿婆出來啊，(嫌犯)以前會看人，現在他變長大了，變調了。」

重回現場一問才知道，當地民眾對嫌犯並不陌生，因為男子也曾經有怪異行為，但之前沒聽過有傷害他人，這次犯案過程被清楚拍下，新竹縣湖口派出所警務佐何松澤說：「調閱監視器確認犯嫌身分，並聯繫雙方當事人到所，說明釐清，依法調查偵辦。」雖然監視器影像很模糊，但好在案發當時後方的汽車行車記錄器錄到嫌犯的身影，熱心駕駛提供給警方追查，才能進一步釐清犯案動機。

原始連結







更多華視新聞報導

行車糾紛爆衝突 駕駛持利器刺傷騎士送辦

行車糾紛路中開打！騎士抄安全帽攻擊 旁人忙勸架

路怒騎士「連三次蛋襲」.比不雅手勢洩憤 運將怒提告

