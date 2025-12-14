天大仇恨？綠側翼粉專戲謔李來希 青鳥竟喊「摔車剛好而已」

立法院12日三讀通過停砍公教年金，全國公務人員協會前理事長李來希激動表示，「我們都會記得這一天，這是還我們公道的日子」，不過當天下午他在花蓮騎腳踏車自摔受傷。對此，綠營側翼粉專落井下石發文嘲諷，青鳥更是口不擇言，「真爽」、「報應馬上來」、「老天有眼」、「摔車也是剛好而已」。

反年改大將李來希自摔受傷。（圖／李來希臉書）

李來希13日在臉書發文表示，花蓮縣吉安鄉發生停電，他和老婆騎腳踏車出門吃飯時，紅綠燈也都不亮了，不料卻在路口緊急停車時自摔，當場倒地不起，叫來救護車送往慈濟醫院急診。

在Threads上有7.5萬追蹤的綠營側翼粉專「Mr.柯學先生」發文嘲諷，「娛樂快訊/李來希早上PO文感謝國民黨立委改年改，下午摔車住院」，並且貼上李來希開心分享停砍年金以及摔車住院的貼文。

青鳥狠嗆李來希。（圖／擷取自Threads）

青鳥也在該貼文下狠酸李來希，「噢！真爽！報應馬上來，都這歲數了！還這麼貪心，摔車也是剛好而已」、「怎麼第一次覺得老天有眼…」、「可惜怎麼沒摔死」、「自作孽不可活」、「希望可以慢慢凌遲」。

