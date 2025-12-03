一天大便5次！他誤認原因是咖啡 半年後確診大腸癌第三期

一名50歲水泥師傅因近半年來每天排便4至5次，不僅影響工作還引來同事抱怨，直到體重暴瘦8公斤才在家人勸說下就醫。經檢查確診為大腸癌第三期，需接受手術及化療。醫師提醒，排便習慣改變、體重莫名下降都是大腸癌警訊，尤其45歲以上民眾更應定期進行大腸鏡檢查。

男子原本排便正常，但近半年突然開始頻繁軟便，每天需要上廁所4至5次，最後確診大腸癌。 （示意圖／Pixabay）

肝膽腸胃科醫師陳炳諴在《醫師好辣》節目中分享了這位水泥師傅的案例。該名男子原本排便正常，但近半年突然開始頻繁軟便，每天需要上廁所4至5次，常在工作中途突然消失，嚴重影響工作效率，也引發同事不滿。男子就診時表示，因為身邊人反對他喝酒，所以改喝茶和咖啡，才會頻繁排便，因此不願接受任何檢查和治療。

陳炳諴醫師指出，該男子有抽菸和飲酒習慣，體重已莫名降至52公斤，讓家人十分擔憂。經醫師強烈建議，男子同意以成人健康檢查名義抽血，結果顯示血色素偏低，僅有9點多（男性正常值約13至18g/dL）。在非茹素情況下，男性不易出現貧血症狀，因此醫師堅持進一步檢查。

經大腸鏡檢查及電腦斷層掃描，男子確診為大腸癌第三期。隨後由外科醫師手術摘除腫瘤，並接受化療治療，目前整體病況已獲改善，排便次數過多的問題也得到解決。

一旦發現排便習慣改變或體重無故下降，應立即就醫檢查。 （示意圖／Pixabay）

陳炳諴醫師強調，該男子具有多項大腸癌風險因子，包括抽菸、喝酒習慣、年齡超過50歲，以及在高粉塵、PM2.5環境中工作。他警告，一旦發現排便習慣改變或體重無故下降，應立即就醫檢查。年輕的低風險族群雖不一定需要大腸鏡檢查，但至少應進行糞便潛血檢測；而45歲以上民眾，大腸鏡檢查則是非常重要的預防措施。

台北市立聯合醫院中興院區消化內科主治醫師謝文斌說明，大腸癌早期通常沒有明顯疼痛感，常見症狀包括大便中有血或黏液、排便習慣改變、大便變細小、經常性腹瀉或便秘、體重減輕、貧血，以及裡急後重等。

台北市立聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗指出，國人罹患大腸癌機率居高不下的原因包括大腸癌或大腸息肉家族史、肥胖、抽菸等危險因子。在飲食方面，應避免油炸燒烤的烹調方式，減少紅肉與加工肉品的攝取，多補充蔬果及膳食纖維以刺激腸胃蠕動。他特別強調，「久坐不動」也是導致大腸癌的危險因子之一。

