天大疏失！65歲婦人「被家屬往生」 大力拍棺材嚇爆火葬場

泰國65歲婦人瓊蒂羅特（Chonthirot）日前被家屬誤以為往生，裝棺柴差點火化了。翻攝自wat rat prakhong tham FB



泰國一名住在彭世洛府（Phitsanulok）的65歲婦人瓊蒂羅特（Chonthirot），近日被宣告死亡後，家人將她裝進棺材送往寺廟火化，她突然求救，嚇得工作人員趕緊暫停作業。泰國警方與專業醫護人員介入調查，這時醫生解釋，該婦女當時應是嚴重低血糖，生命象徵非常微弱，才被誤認往生。

根據《美聯社》、《衛報》等多家外媒報導，婦人瓊蒂羅特臥病在床2年，身形十分瘦弱，23日凌晨，家屬誤以為她失去生命跡象，由弟弟向村長通報，取得死亡證明，將姊姊「遺體」放進棺木，原本想捐贈大體，但因為遺體沒有經過法醫等專業人員屍檢，被拒收，於是才又把姊姊的棺木送到以善心為名的「拉帕功坦寺」，希望廟方能夠協助免費火化與相關儀式。

然而，當瓊蒂羅特的棺木送抵寺廟，廟方正準備開棺，再次檢查遺體時，突然聽到棺材裡傳出敲打聲，嚇得眾人加快動作，這才發現婦人還活著，但人非常虛弱，趕緊將她送醫檢查，確定她應是嚴重低血糖，生命象徵太微弱，被家屬誤以為往生，在醫治後生命象徵已逐漸穩定，只要返家好好休養即可。

廟方事後回想仍心有餘悸，而瓊蒂羅特的弟弟，激動又開心，認為拉帕功坦寺的「神聖力量」姊姊得以「復活」，是個奇蹟。

