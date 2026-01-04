天天刷牙卻「齒搖骨吸收」 牙醫師曝最常忽略的潔牙步驟

一名60多歲的女性主管，平時工作繁忙、三餐外食且作息不規律。儘管她維持每天刷牙的習慣，自認口腔衛生尚可，卻因長期刷牙方式不正確且忽略牙縫清潔，導致牙菌斑悄悄堆積。直到某天牙齦劇烈腫痛、部分牙齒出現明顯搖動感，她才驚覺不對勁趕緊求醫，經X光檢查赫然發現，支撐牙齒的齒槽骨已出現大範圍吸收，病情已惡化至牙周病後期。

早期無痛感最易延誤治療

恩主公醫院牙醫部醫師趙冠齊指出，這位主管的案例在診間並非少見。許多民眾對牙齦紅腫、口氣改變或牙縫變大等初期徵兆掉以輕心，認為沒有疼痛就不需要就醫。然而，當細菌長期累積在牙齦下方，發炎反應會逐漸侵蝕牙周組織與骨頭，等到牙齒鬆動影響咀嚼時，往往已經造成不可逆的破壞。

趙醫師強調，許多人認為有刷牙就夠了，但若沒清到牙縫與牙齦邊緣，細菌就會在看不見的地方持續作怪。

刷牙要重「質」 善用牙線與牙間刷

針對國人高達九成曾患牙周病變的現狀，趙冠齊醫師提出口腔保健應「重質不重量」。即便一天刷三次牙，若角度錯誤或時間太短，仍會殘留牙菌斑。他建議每天至少要有一次「完整且細緻」的深度清潔，並依照牙縫大小選擇輔助工具。

趙冠齊醫師表示，牙縫較小者可使用牙線能精準移除鄰接面的污垢；牙縫偏大或牙齦退縮者，得用牙間刷更能有效深入清潔深處堆積。工具選擇上也要注意，刷毛軟硬與刷頭大小應視個人牙齦厚度而定，電動牙刷對清潔技巧不熟練者也有穩定幫助。

牙周病為慢性病 日常清潔才是重點

趙冠齊醫師表示，牙周病屬於慢性疾病，治療目標在於「控制發炎」。臨床上會根據嚴重程度進行階梯式治療，從基本的「例行性洗牙」清除表面結石，到深入牙齦下方的「深層牙周清創（根面整平）」，若骨頭吸收過於嚴重，則需進一步透過「牙周手術」清除深層病變組織。治療後的居家維持與定期追蹤，才是穩定牙周狀況、保留原生牙功能的真正關鍵。

出現口臭、牙齒位移即是健康警訊

預防牙周病應從生活細節著手。趙冠齊醫師呼籲，若民眾發現牙齦容易腫脹、口臭持續加重、牙縫變大，甚至感覺牙齒排列逐漸位移或出現縫隙，這些都是牙周組織遭受破壞的徵兆，千萬不能再拖。

個案女主管未確實清潔牙齒，除了牙齒上有深色茶漬外，牙齒底部有明顯的牙菌斑。（醫師提供）

另外，他建議，民眾每3至6個月進行一次口腔檢查與洗牙。牙周病並非突然發生，而是長期清潔不足的累積，只要及時修正清潔習慣，多數牙周問題都能獲得妥善控制，守護寶貴的原生牙齒。