天天刷牙還是口臭？你可能忽略的6大健康警訊

口臭原因多元，但九成以上源自口腔，透過良好口腔清潔、生活習慣調整及必要時醫療介入，才能有效改善與預防口臭。

作者/KingNet國家網路醫藥 編輯部

口臭不僅會讓人在社交時感到尷尬，更可能是身體健康狀況的警訊。許多患者即使每天刷牙，仍無法擺脫口中異味。事實上，口臭不單與口腔衛生相關，也可能與鼻腔、腸胃、系統性疾病有關！

九成以上口臭源頭就在嘴裡

臨床研究顯示，超過九成的口臭問題源自口腔本身。主要原因來自口腔中的細菌，分解含硫蛋白質後產生揮發性硫化物（如：硫化氫、甲基硫醇），這些氣體會散發出類似臭雞蛋或腐敗蔬菜般的氣味，令人難以忽視。

常見的口腔相關因素包括：

口腔清潔不佳：牙菌斑與食物殘渣若長時間堆積在牙縫、牙齦邊緣，會成為細菌滋生的溫床。

牙周病：牙齦發炎或感染時，細菌釋放毒素，不僅破壞牙齦，也會產生明顯異味。

齲齒未處理或假牙不合：蛀牙窩洞與不密合的假牙、牙套容易藏污納垢，形成清潔死角。

舌苔堆積：特別是舌根部，細菌與代謝廢物容易附著於其表面，卻常在日常清潔中被忽略。

口腔潰瘍與智齒周圍發炎：局部感染產生的膿液氣味，也會經由口腔釋放至外界。

這些因素多數與日常清潔習慣有關，若能及早察覺並針對性處理，絕大多數的口臭問題其實都能有效改善。

唾液分泌不足也是「口臭元兇」

唾液是天然的抗菌劑，可清潔口腔、抑制細菌。當唾液分泌減少時，口腔內的細菌活性上升，臭味也隨之增加。造成口乾的常見原因包括：

長時間說話或熬夜未補水

年齡增加、唾液腺退化

長期服用抗膽鹼類、抗憂鬱藥物

放射線治療後唾液腺受損

糖尿病或自身免疫疾病（如：乾燥症）

鼻涕與膿液也會導致口臭

除了口腔本身，鼻腔與上呼吸道的慢性發炎也是造成口臭的常見原因之一。當出現慢性鼻竇炎、鼻息肉、扁桃腺發炎或咽喉感染時，鼻腔分泌物與膿液會倒流至鼻咽與舌根部位，這些區域一旦累積過多黏液，便成為細菌滋生的溫床，進而釋放出異味。





這類型的口臭多在早晨剛起床時特別明顯，因為夜間唾液分泌減少，加上倒流的分泌物長時間停留於咽喉與舌後方，易導致氣味堆積而加劇。





若經常伴隨有鼻塞、黃綠色鼻涕、咽喉異物感或口氣異味，建議由耳鼻喉科醫師進行進一步檢查，以釐清是否為慢性上呼吸道感染所引起的口臭問題。

吃的東西與呼出的氣味息息相關

日常飲食與生活習慣，對口氣的影響遠比想像中深。某些食物本身具有濃烈氣味，或在體內代謝後釋放含硫化合物，容易經由呼氣表現為短暫性口臭。常見的誘發因素包括：

含硫食物：如大蒜、洋蔥、韭菜、咖哩等，進入體內後會代謝出具有刺激性氣味的揮發性物質，透過呼吸與汗液釋放。

菸酒攝取：香菸中的焦油與尼古丁會殘留於口腔與呼吸道黏膜，造成持續異味；而酒精則會抑制唾液分泌，進一步加重口乾與口臭問題。

咖啡與含糖飲料：偏酸的 pH 值會打亂口腔環境，加上糖分提供細菌繁殖養分，都是促進異味形成的潛在因子。





這類口臭雖多為暫時性，但若與口腔清潔不當或其他因素交互作用，可能加劇臭味程度。適當調整飲食與生活習慣，是維持清新口氣的重要步驟。

其他口臭誘發原因：消化道與全身性疾病

除了口腔與鼻腔問題外，消化系統與全身性疾病也是導致口臭的重要原因，雖然相對少見，卻不容忽視。





胃食道逆流患者中，胃酸或未消化完全的食物可能逆流至食道與咽喉部，進而產生酸臭或腐敗氣味。此外，以下幾種系統性疾病也可能伴隨特有的呼氣氣味：

糖尿病酮酸中毒：當血糖控制不良時，體內產生酮體，呼出氣體會有類似水果發酵或指甲油的氣味。 肝功能衰竭：可能出現帶有甜腥味的口臭，稱為「肝臭」。 腎功能衰竭：患者呼氣中常帶有類似尿液的氣味。 肺部感染或膿瘍：如肺膿瘍、支氣管擴張合併感染等，因膿液分解釋放臭味，可從呼吸中明顯感受到惡臭。





這些口臭常伴隨其他系統症狀，如疲倦、食慾不振、呼吸急促等。若口臭長期未改善，且合併全身不適，應盡快就醫接受完整評估。





口臭背後的成因複雜且多元，並非單靠刷牙就能完全改善。若已落實良好口腔清潔與飲食控制，仍長期受到口臭困擾，建議就醫進行專業評估，找出真正的病灶來源。



