天天加班！六都公務員崩潰「剛考上就做不下去」 同行嘆：制度脫節

公職是許多民眾求職時考慮的選項之一。一位女子近日表示，自己是六都公務員，今年10月底報到、11月底正式接手工作，沒想到她一連接了5個計劃，得在年底前生出5個計劃的年度資料，先前交接的前輩也已經離職，讓原PO直呼根本是屎缺，幾乎每天都忙到要加班，「剛考進去就做不下去」，貼文曝光後引發熱議，不少公務員紛紛疾呼改革，認為目前制度相當脫節，「公職要不要用受訓制度好了！」。

原PO在Dcard發文指出，自己今年高普考上榜，10月底報到、11月底正式接手工作，為了年底讓廠商趕快請款核銷，必須生出5個計劃今年一整年的請款資料及每個計劃截至今年的保留款，交接人又已經離職，反觀其他前輩卻只接手1個計劃，另外還有辦理會議、寫會議記錄等各種小業務，讓原PO忍不住感嘆，「剛考進去就做不下去」。

對此，許多同行紛紛回應，「我也是天天加班到晚上9至10點，東西用不完還帶回家繼續弄，假日也沒辦法好好休息，已打算離開了」、「既然都有離職的準備，為什麼不準時上下班呢？做不完就做不完，擺爛就擺爛，一樣有薪水可以領。被資遣還有錢，還可以算失業補助…」、「感同身受啊，老人都不知道在幹嘛，事情一直往新人頭上堆」。

另外有前輩認為，「公職要不要用受訓制度好了！台灣的學、考、訓、用感覺很脫節，考上的未必能適應，能適應的又未必能考上，這個制度…公職玄學：三歲小孩能稱道，八十老翁行不得。大家都知道問題，但是就是很難改變…」，獲得不少公務員支持。

