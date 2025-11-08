天天叫寶貝！妹子問「我叫什麼名字」男友回1句她瞬間傻眼 結局超展開

生活中心／王文承報導

一名妹子抱怨，自己與男友感情甜蜜、天天互稱「寶貝」，沒想到在玩快問快答時，男友竟答不出她的名字。（圖／資料照）

隨著科技日新月異，人們越來越依賴手機社交，交友軟體也成為許多單身男女的脫單工具。部分人習慣使用暱稱匿名聊天，久而久之，甚至連對方的本名都忘了。一名妹子抱怨，自己與男友感情甜蜜、天天互稱「寶貝」，沒想到在玩快問快答時，男友竟答不出她的名字，還理直氣壯地說「太久沒講忘了」，讓她氣炸直呼：「根本不尊重人！」貼文曝光後，掀起網友熱議。

妹子問「我叫什麼名字」男友回1句她瞬間傻眼



一名女網友在網路論壇《Dcard》發文表示，她與男友交往約一個多月，一週會見一次面，幾乎每天都會視訊或通話，平常都互稱「寶貝」。某天兩人玩快問快答，原PO突發奇想問男友：「寶貝，我叫什麼名字？」沒想到男友當場愣住，還反問：「為什麼突然問這個？」直到她追問第二次，男友才尷尬回答：「太久沒說，忘記了。」

廣告 廣告

原PO聽完相當失落，直言：「我都沒叫你本名，也沒忘記啊！根本沒在尊重欸，你女友叫什麼名字都不知道？」最後，她也無奈詢問網友：「我該放生嗎？」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言分享類似經驗：「我結婚時印謝卡還印錯老婆名字，最後重印花了500塊」、「我男友前幾天填學生方案時，竟也一時想不起我的名字，雖然後來想起來了但真的很尷尬」、「我也有太久沒叫本名，某次朋友問我時我真的講不出來」、「我女友三個月了還不知道我名字，而且我們還是國中同學」、「朋友不知道我本名，結果訂餐廳還問我要用誰的名字」、「沒事，我男朋友交往兩年後才知道我名字怎麼寫」。

更多三立新聞網報導

自律不買包！30歲小資女年薪80萬 存300萬曝下一步計畫 一票人急勸

搶到剩空架！他驚見好市多「1知名咖啡」限時降價 一票人驚呆：超佛心

戀愛9年未上壘！前女友回頭求當固炮 處男傻眼：欲火難耐 結局超展開

缺錢入八大！21歲妹做「這1事」身體虛弱 愧疚一輩子

