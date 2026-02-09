天天吃堅果竟無效！醫曝：對抗發炎幾乎沒幫助

根據減重醫師蕭捷健最新說明，堅果的健康效益取決於其Omega-6與Omega-3脂肪酸的比例。許多民眾喜愛的杏仁，雖然富含維生素E與膳食纖維，但其Omega-6與Omega-3的比例高達2010比1，對於調節體內發炎反應的效果極為有限。腰果的比例也達到125比1，同樣屬於口感佳但抗發炎效果不彰的選項。

蕭捷健醫師解釋，Omega-6與Omega-3在人體中扮演不同角色。Omega-6負責啟動免疫系統與發炎反應，而Omega-3則協助調節這些反應，避免過度發炎。現代人因外食頻繁，經常攝取含有大豆油、沙拉油的食物，體內Omega-6含量已經偏高。若再選擇Omega-3含量極低的堅果，將難以達到抗發炎的預期效果。

針對有意透過堅果改善慢性發炎的民眾，蕭捷健醫師建議優先選擇Omega-3含量較高的品項。亞麻籽與奇亞籽的Omega-6與Omega-3比例接近1比3至1比4，為最理想的選擇。核桃的比例約為4比1，被視為堅果類中性價比最高的選項。夏威夷豆也屬於較佳的選擇。

醫師將堅果分為兩大類別：享受型與功能型。杏仁、腰果與南瓜籽雖然營養價值仍高，但較適合作為享受型零食，攝取時需特別留意份量控制。若目標是改善慢性發炎狀況，則應提高功能型堅果如核桃、亞麻籽的攝取比例。

美國心臟協會建議，堅果每日攝取量以一掌心大小、約30公克為宜，避免熱量過量。蕭捷健醫師強調，研究顯示每週攝取堅果超過7次的人群，整體死亡率可降低約20%，但這項益處的前提是選擇正確的堅果種類。單純增加堅果攝取量而不考慮種類，可能只是增加熱量負擔，對於降低慢性發炎指標的幫助相當有限。

