天天吃蛋害膽固醇超標？醫狂搖頭：4至6顆沒問題

許多民眾擔心每天吃雞蛋，膽固醇會超標，但家醫科醫師李思賢指出，雞蛋不只是自然界的超級蛋白質來源，還富含各種維生素，以他自己的體重計算，每天最多可以吃到10顆蛋，除非是吃雞蛋會造成膽固醇飆升的特殊體質，否則一般人每天吃4至6顆蛋都在可接受範圍。

李思賢近日在臉書表示，偶爾看診時，會遇到患者告知每天早餐會吃一顆水煮蛋，這時他都會忍不住心想，其實多吃一點也沒關係，因為雞蛋是自然界的超級蛋白質來源，還富含脂溶性維生素A、D、E、K，連很難在其他食物中攝取到的硒也有，幾乎找不到第二種有這種營養密度和豐富度的食物了。

李思賢指出，一顆雞蛋的蛋白質僅6至7公克，對於消化功能退化的長輩，或消化功能還在發展的嬰兒來說，能吸收到的蛋白質量只會更少，而美國飲食指南建議，體重每增加1公斤，每天需多攝取1.2至1.6公克的蛋白質，若以他自己的體重來試算，他一天最多可以吃10顆蛋，唯一阻止他的理由是這樣會吃太飽，吃不下其他營養的食物。

李思賢分析，雖然雞蛋的膽固醇較高，但含有卵磷脂，有助於乳化脂肪與代謝，除非是特殊體質，會因為吃太多雞蛋而導致膽固醇升高，否則一般人一天吃4至6顆雞蛋，都在可接受的範圍。

