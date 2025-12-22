天天吃路邊攤！24歲女大生罹胃癌晚期 醫示警：出現「4症狀」快就醫

中國一名24歲女大生罹患胃癌晚期。示意圖／翻攝自Pixabay

中國河南鄭州一名24歲女大生確診為癌晚期，且已經出現轉移、擴散情形。醫師詢問之下發現，女大生長期每天食用校門口的「串串香」路邊攤，導致胃部黏膜持續受損，可能會導致胃部病變。

根據《深港在線》報導，中國河南鄭州一名24歲的女大生確診為癌晚期，在胃竇部位長了一顆很大的腫瘤，且已出現轉移、擴散情形。醫師進行溯源發現，女大生長期每天都在校門口路邊攤「串串香」購買煎、炸、炒、烤的食物，還吃得特別多，基本上不吃水果，導致致癌物攝入過多。

浙江醫院腫瘤科主任吳稚冰指出，最新研究發現，中國19歲至35歲的青年族群，胃癌的發生率激增127%，其中25歲至30歲年齡層的患者比例高達32%，且有63%的患者在確診時已經處於中晚期。浙江醫院光是在2025年上半年，接診35歲以下的胃癌患者已經達到87例，跟2020年比起來增長3倍。

吳稚冰表示，這種惡性程度較高的癌症，早期症狀往往僅表現為輕微的腹脹，許多患者因此誤以為是消化不良，等到出現黑便、嘔血等症狀時，腫瘤往往已經穿透胃壁，侵犯到了胰腺。24歲女大生罹癌的個案，可能揭露當代青年飲食習慣的3大隱憂：

1、高溫致癌物的慢性毒害：校門口的串串香油鍋長年維持在180度以上，食材在高溫油中翻滾時，會產生致癌物。世界衛生組織的研究表明，每週攝取200克油炸食品，胃癌風險就會增加32%。而這位女大學生日均攝取的500公克串串香，無異於直接向胃部「灌注」致癌物質。

2、鹽與添加劑的雙重夾擊：路邊攤會使用味精、防腐劑以及亞硝酸鹽，掩蓋食材不新鮮的問題。國家食品風險評估中心指出，校門路邊攤使用的亞硝酸鹽超標率達到89%，最高竟達到12倍。

3、營養失衡的惡性循環：由於每天都攝取不健康的飲食，導致女大生每天維生素C攝取量不足建議的15%；美國癌症研究所證實，每日攝取200毫克維生素C可使胃癌風險降低45%。

專家建議，在飲食上要避免油炸、燒烤、醃漬肉品以及65度以上的熱飲；多攝取綠花椰菜、柑橘類，以及發酵食品。另外，建議高為族群每2年進行一次胃鏡檢查，如果出現腹部隱痛（夜間加重）、食慾驟減（體重3個月內下降超10%）、大便發黑（像柏油樣）、貧血伴隨疲倦（血紅素低於110g/L）等症狀，且持續2週以上，要立即就醫檢查。



