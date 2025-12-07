「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了

記者許雅惠／台北報導

十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。

洪永祥透露，這名患者過去反覆泌尿道感染，幾乎一年發作6到7次，常伴隨排尿灼熱甚至血尿。雖然尿液檢查只見白血球、沒有細菌與紅血球，看似不像典型感染，他仍安排超音波追查，沒想到就在腎臟發現一顆 1.5公分、疑似惡性的腫瘤。

後續開刀、病理確認為腎細胞癌第一期。術後他建議患者從飲食著手，增加「五色蔬果」與十字花科蔬菜。患者也相當配合，多年來持續維持蔬菜攝取量，不僅癌症沒再找上門，泌尿道感染情況也顯著改善。

洪永祥指出，花椰菜、高麗菜、芥藍、青花菜等十字花科蔬菜含有「硫代配醣體」，經代謝後能生成具抗發炎、抗癌效果的活性物質，有助降低癌細胞風險、促進身體排毒，對慢性病預防也有幫助。

他提醒，日常仍應均衡攝取各類蔬菜、搭配規律生活及定期健檢，才能把健康掌握在自己手中。

