天天喝珍珠奶茶！32歲男司機「精蟲變成碎片」 悲涼下場曝光

健康中心／李紹宏報導

珍珠奶茶香甜好喝，不過切記別「當成水喝」！茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊分享一起案例，這名年僅32歲的貨車司機，每天都來杯珍奶，結果結婚兩年他的妻子都沒有懷孕。他到醫院診斷後發現，空腹血糖竟然高達近680 mg/dL，幾乎無法分泌胰島素，甚至「精蟲都變成碎片」，相當駭人。

32歲司機天天喝珍珠奶茶，結果精蟲質量差、DNA碎片多。（圖／翻攝自茂盛醫院）

長期喝珍奶造成血糖失控、男性不孕？

呂昀珊醫師指出，這名司機日夜跑車，因為工作因素無法定時享用三餐，所以長期喝珍奶果腹。而他和老婆結婚後，便積極採取自然受孕，結果都無消無息。後來求助醫師，檢查後發現血糖嚴重失控，數值逼近680 mg/dL，糖化血色素（HbA1c） 更飆破15大關，顯示長期血糖控制極差。此外，泌尿科檢查結果令人憂心，因為司機的精蟲質量與活動力明顯下降，且DNA碎片數量多，被推測為不孕症的主要原因。

廣告 廣告

醫療團隊認為，長期喝珍奶是元凶，這類含糖飲料會導致血糖飆高，且這名司機還吃高油、重口味、精緻澱粉食物當消夜，身體根本無法負荷，連胰島素也幾乎無法分泌，罹患嚴重糖尿病。後來，這名司機在接受施打胰島素治療後，血糖在兩個月內回到正常值，目前精蟲品質終於回復穩定。

長期喝珍珠奶茶會讓血糖飆高，恐導致嚴重糖尿病。（示意圖／PIXABAY）

【泌尿醫解析】糖尿病如何影響男性生育？

茂盛醫院泌尿科醫師陳卷書點出，台灣糖尿病盛行率超過10％，患者約250萬人，且有年輕化趨勢。醫師強調，除了常見的心腎問題，糖尿病對男性生殖系統的危害也不可輕忽。此外，臨床觀察還發現約有50％男性糖尿病患者伴隨勃起功能障礙，這與高血糖造成的神經及血管損傷有關；精蟲品質也明顯下降，不僅數量少、活動力差，高比例的DNA碎片更可能導致不孕症。

因此，呂昀珊醫師提醒，如果夫妻想要備孕，雙方都要確保血糖維持穩定，否則不僅可能無法有小孩、身體受損，更嚴重的是罹患糖尿病，發生酮酸中毒、脫水及昏迷。

更多三立新聞網報導

馬太鞍堰塞湖洪災後56天 「救全村一命」大馬村長爆過勞急開刀！家屬憂

黃國昌想選新北還扯蘇巧慧 他見「1心機」狠酸：一點GUTS都沒有

港人哭哭！外媒嘆中日鬧僵「香港恐慘了」 下場曝：「這些店」絕對擠死

她秀30年前「麥當勞員工禮」：整個高級感！一票網羨慕暈：可以當傳家寶

