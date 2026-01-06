天天大排長龍！石二鍋為何生意這麼好？顧客點2大優勢：其他家做不到

PTT鄉民點出石二鍋具備其他連鎖店沒有的兩大優勢，才會天天大排長龍。（圖／王品集團提供）

知名連鎖火鍋店「石二鍋」開店多年來，一直是許多民眾想吃火鍋的首選，尤其在百貨公司內受歡迎，每逢用餐時段必定大排長龍。就有網友好奇，為何石二鍋屹立不搖，人還越來越多，引起熱烈討論。有鄉民指出，石二鍋有2個優勢是其他店做不到的。

網友在PTT八卦版發問「石二鍋吸引人的點是什麼」，他表示常常在大賣場美食街看到石二鍋，每次店門口都大排長龍，就連門口的候位機也都是好幾組等待，一堆人在等。自己沒有吃過，但每次想嘗鮮時，看到那麼多人就懶得排隊了，好奇石二鍋到底為何能這麼受歡迎。

不少鄉民紛紛點出石二鍋2大優勢「環境乾淨衛生」、「品質穩定」，是其他家難以做到的：「光乾淨衛生就贏一堆墊了」、「乾淨便宜好吃」、「我覺得沒特別有亮點，但絕對不會踩到雷」、「背後有大集團品質就是穩定」、「一堆店漲到沒邊，而且都肉的品質都很鳥」、「便宜治百病」、「比路邊用粉泡的小火鍋好一百倍」、「優惠折扣券多，不是白飯汽水便宜冰淇淋任吃能補上的」、「外面小火鍋調味區蔥蒜都捨不得放又黏，石二鍋超大方不怕人拿，只是吃完味道真的重，回家一定要洗頭換衣服」、「同樣價位真的沒有店比得上石二鍋」、「肉是原片肉不是組合肉就屌打了」。

也有鄉民給出其他原因，包括價格與服務：「不算太貴，該有的都有」、「沒收服務費，但服務很用心」、「一堆連鎖火鍋漲的飛起，石二鍋反而變得相對便宜」、「講出哪個火鍋品牌比較好吃且價位比它便宜的給大家評評看」。

