天天帶「姆明」趴趴走 盧秀燕今再曬娃「馬上有錢」

台中市長盧秀燕天天帶著「姆明」趴趴走，眼尖民眾3日發現，盧秀燕出席市政會議，手上多了一隻新玩意兒，原來是「馬上有錢」手飾。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕3日出席市政會議，手上多了一隻新玩意兒，原來是「馬上有錢」手飾。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕3日出席市政會議，手上多了一隻新玩意兒，原來是「馬上有錢」手飾。（陳淑娥攝）

今年中台灣燈會將於小年夜登場，市府首度與國際IP「姆明一族」合作，不僅「姆明」小提燈超夯，周邊小物「姆明」吊飾也大受歡迎，市長盧秀燕更是天天帶著「姆明」趴趴走。眼尖民眾3日發現，盧秀燕早上出席市政會議，手上多了一隻新玩意兒，原來是「馬上有錢」手飾，令人直呼市長好棒棒，滿載「姆明」的幸福及「馬上有錢」的財富。

市長盧秀燕自上月初宣布中台灣燈會相關活動後，主角「姆明」萌樣早已融化許多民眾的心，各局處搶先布置「姆明」相關地景藝術，讓民眾先睹為快。此外，盧市長脖子上也掛著「姆明」掛飾，經常帶著「姆明」跑行程，各局處首長大力行銷同樣帶著「姆明」趴趴走，增加曝光度。

廣告 廣告

盧秀燕今主持市政會議時，不僅脖子掛著「姆明」掛飾，有眼尖網友發現，盧秀燕左手多了一隻新玩意兒，咖啡色毛茸茸的身子，隨著市長的手上上下下擺動，格外吸睛。經了解，這款「馬上有錢」手飾，盧秀燕上月底與天團玖壹壹現場揮毫「馬上有錢」春聯時，已悄悄亮相。

台中市祕書處指出，「馬上有錢」手飾源自一段兼顧巧思與實用性的發想過程，原本構想以馬造型髮箍作為亮點，但考量跨年晚會新聞局每年都會準備生肖髮箍，若樣式雷同易失去新意，因此決定改走不同路線，重新尋找更有記憶點的呈現方式。

秘書處表示，最後靈感來自童年常見、輕拍就會自動捲起的小玩具捲尺，既有互動感，也能自然配戴在手腕上，於是將「馬」的意象結合「捲起」的機構，轉化為象徵祝福與好運的「馬上有錢」手飾，並由後製加工而成，不僅造型可愛、寓意直接，也讓這份小巧的祝福多層溫度與故事性。

【看原文連結】