天天按電梯恐傷心血管！醫曝日爬「這層樓」成巔峰：風險狂降23趴

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健康中心／洪正達報導

現代人生活忙碌，下班回家或在辦公大樓往往習慣性按電梯，不過醫學界最新研究指出，這個稀鬆平常的習慣，恐怕讓人錯失保護心血管的絕佳機會。恆新復健科診所醫師王思恒示警，日常多走樓梯的健康效益超乎想像，只要放棄搭電梯改走樓梯，就能輕鬆達到護心效果。

王思恒醫師在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享一項發表於權威醫學期刊、追蹤近46萬名英國人的重大研究。結果顯示，與不爬樓梯者相比，每天爬6至10階，心血管疾病風險降低16%；爬11至15階降低22%；爬16至20階更降低達23%，成為研究中的「黃金巔峰」；但若爬21階以上，風險降低則遞減至19%。王思恒指出，台灣一般公寓或大樓一層樓約11至15階，民眾每天只要改走樓梯上樓一到兩趟，就能輕鬆逼近降低23%風險的黃金頂點。

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此外，另一份追蹤10年、納入44萬人的大數據研究也佐證，每天爬超過15階樓梯，能顯著降低整體死亡率、心血管疾病發作、慢性肺病、第二型糖尿病及癌症發生率等8大身體健康危害，唯獨失智症未見明確保護效果。

王思恒解釋，爬樓梯實質上是「微型高強度間歇訓練與阻力訓練」的結合。當人從1樓爬到3樓，心率會瞬間拉高，大腿後側肌、臀大肌與核心肌群都必須同步出力。這種「有點喘」的感覺，正是逼迫心血管系統升級變強的關鍵劑量。他提醒，運動不需要刻意換裝或花錢辦健身房會員，在生活中捕捉機會即可，切莫以為跑馬拉松才算運動；不過該研究屬觀察性研究，日常仍需維持多元運動，不建議將爬樓梯當成唯一來源。

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