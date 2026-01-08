天天挖爽爆！他經常「挖這器官」竟罹癌 醫警告：反覆這動作恐細胞病變

生活中心／唐家興報導

近日，一則「男子經常挖耳朵引發癌症」的新聞，引發網友熱烈討論。（示意圖／PIXABAY）

快住手！這個看似平常的衛生習慣，竟可能讓癌症悄悄找上門。近日一名男子因「天天挖耳朵」引發罕見癌症的消息在社群引發熱議，醫師緊急呼籲，外耳道皮膚極其脆弱，若長期進行「慢性刺激」恐誘發細胞病變，讓原本保護耳朵的行為變成奪命關鍵！

【天天掏耳10年 竟確診外耳道癌】

綜合陸媒報導，近日，一則「男子經常挖耳朵引發癌症」的新聞上了熱搜。50歲的周先生平時酷愛掏耳朵，一天不掏就難受，偶爾掏破皮也不怎麼在意，這種習慣他保持了近十年。最近，他總是出現左耳疼痛、流膿甚至摻雜血絲的情況，到醫院檢查發現，竟患上了極其罕見的「外耳道鱗狀細胞癌」。

醫師語重心長表示，外耳道癌在臨床上非常少見，但觀察這些患者的背景，往往都有一個共通點：那就是「長期對耳道進行慢性刺激」或導致「反覆發炎」。

【國內醫師警告：反覆掏耳＝慢性刺激】

對此，高雄長庚醫院耳鼻喉科醫師楊昭輝曾在接受媒體採訪時表示，外耳道癌的成因雖然並非單一因素，但臨床上發現，慢性外耳道炎或是因為反覆挖耳朵導致的皮膚破損，極可能增加細胞病變的風險。

楊醫師強調，外耳道的皮膚非常薄且敏感，如果長期處於「受傷、發炎、修復」的惡性循環中，細胞在不斷增生修補的過程中，產生基因變異的機率就會隨之上升，這正是醫界不斷提醒「不要亂掏耳朵」的核心原因。

反覆挖耳朵導致的皮膚破損，極可能增加細胞病變的風險。(圖／記者郭奕均攝影)

【國際研究也點名：頻繁掏耳與外耳道癌有關】

除了國內醫師的觀察，國際研究也證實了這項隱憂。日本岡山大學研究團隊曾在《Japanese Journal of Head and Neck Cancer》發表專題研究，針對外耳道癌患者的生活習慣進行大數據分析，結果發現：

在特定年齡層中，「每天習慣掏耳朵」、「習慣使用硬物（如金屬耳勺）挖耳」，這些行為與外耳道鱗狀細胞癌的發生，在統計學上具有顯著的關聯性。

研究團隊特別說明，雖然這不能直接畫上等號，但這項數據清楚顯示，長期機械性的物理刺激與癌變之間，確實存在著不容忽視的風險關係。

【為何掏耳朵 會走向癌變？】

醫學界普遍分析，致癌的關鍵點不在於「偶爾挖一次」，而是「時間太久、頻率太高」。

外耳道皮膚薄如蟬翼，不論是用指甲、棉花棒還是金屬耳棒，都很容易造成肉眼看不見的微小創口。如果只是偶爾為之，身體尚能自行修復；但若長期刺激不間斷，這種慢性發炎的微環境，就極容易成為異常細胞滋生的溫床。

【症狀太像發炎 常被忽略】

外耳道癌最可怕的地方在於其「偽裝」。早期症狀與一般的外耳道炎、中耳炎幾乎一模一樣，常見的包括：耳痛、流膿、聽力下降、耳鳴或耳悶。許多患者第一時間會自行購買藥水點藥，因而延誤就醫黃金期，導致確診時往往已步入晚期。

醫師強烈提醒，若發現耳朵反覆疼痛、不明出血、分泌物異常，甚至合併出現臉部麻木、聲音沙啞或吞嚥困難等症狀，一定要立刻尋求專業耳鼻喉科檢查。

【耳屎不是垃圾 多數人其實不用掏】

此外，醫師也特別為「耳屎」洗刷冤屈。耳屎（耵聹）其實是耳朵的天然守護者，具有抗菌、防塵以及緩衝聲音刺激的功能。在正常情況下，人體會透過日常的咀嚼與說話動作，將耳屎自然地由內向外排出。

真正需要醫療介入清理的族群，僅限於濕性耳垢者、耳道天生狹窄者、慢性發炎患者或長期在粉塵環境工作的人，且建議應由專業醫師代為處理，而非自行亂挖。

【醫師一致提醒：少掏，就是最好的保護】

雖然外耳道癌屬於罕見案例，但「長期反覆刺激加上慢性發炎」的致癌路徑已相當明確。掏耳朵當下帶來的酥麻爽感只是一時的，克制住挖耳的衝動，才是維護耳朵健康的長久之道。

醫師最後也直言警示：「如果平時沒有特殊症狀，其實不掏，對耳朵來說反而最安全！」

