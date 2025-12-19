「天天早餐綠拿鐵」恐脹氣、腹瀉！醫揭原因、改這樣喝

早餐1杯綠拿鐵補充膳食纖維與營養，蔚為健康風潮，不過，腸胃科醫師指出，這種被視為健康飲品的選擇，卻可能是造成腹脹、脹氣甚至腹瀉的元兇！許多自稱「吃得很健康」的患者，可能因固定的飲食模式而埋下健康地雷，例如天天喝綠拿鐵。

馨蕙馨醫院胃腸肝膽內視鏡中心主任吳宗勤醫師指出，臨床上遇到不少患者主訴腹脹，即使每天都拉肚子仍感到脹氣，患者還常自訴「吃得很健康」，也沒有任何不良嗜好，但即使服用藥物，脹氣的問題仍無解，讓人百思不得其解。

廣告 廣告

看更多：蔡英文喝綠拿鐵大讚很好喝！超好喝黃金比例公開 這樣做菜腥味全消

不過，吳宗勤指出，當患者自認為「吃得很健康」時，往往就是個長期累積的地雷！每天固定「早餐一杯綠拿鐵」可能就是造成腹脹、脹氣或腹瀉的根源。他並整理出綠拿鐵造成腸胃不適的5大常見原因：

原因1：膳食纖維瞬間爆量 腸道難以負荷

綠拿鐵將大量蔬菜和水果打碎，富含極高的膳食纖維。對於平時纖維攝取不足的現代人來說，腸道突然需要處理遠超平時數倍的纖維量，容易導致以下情況：

產氣過多：腸道菌在分解這些纖維時會產生大量氣體如氫氣、甲烷等，造成腹部脹氣、頻繁排氣。

蠕動過快：水溶性纖維會吸收水分、增加糞便體積，非水溶性纖維則會刺激腸道蠕動。過量攝取可能導致腸道蠕動過於劇烈，引發腹瀉或絞痛。

看更多：40歲男每天1杯綠拿鐵糖尿病改善了！控糖綠拿鐵配方大公開

原因2：高腹敏食材是導致腸躁症元凶

吳宗勤表示，許多綠拿鐵的常見食材實際上是在小腸中吸收不良的可發酵性短鏈碳水化合物（FODMAP），也是容易造成腸躁症的「高腹敏」食材。這些短鏈碳水化合物在小腸難以被吸收，會快速在腸道內發酵產氣，並將水分帶入腸道，是造成腹脹、腹痛、腹瀉等腸躁症症狀的主要原因。

常見高FODMAP食材包括蘋果、芒果、西洋梨、桃子、西瓜、蜂蜜等水果，以及花椰菜、洋蔥、蘆筍、蘑菇等蔬菜，調味料則如高果糖糖漿和部分代糖。吳宗勤建議，民眾若自知腸胃敏感或有腸躁症，建議應選擇由低FODMAP食材，如菠菜、羽衣甘藍、小黃瓜、柑橘類、香蕉所組成的綠拿鐵。

原因3：生冷寒性食材可能導致消化不良

吳宗勤表示，市面上販售的綠拿鐵為了保鮮與口感，通常是冰的，且大部分蔬果未經烹煮。根據中醫理論，許多蔬果屬性偏寒涼，例如芹菜、苦瓜、西瓜、哈密瓜等，對體質虛寒或腸胃功能較弱的人來說，一次性飲用大量生冷飲品，會降低消化系統的溫度與能量，影響消化酵素的活性，因而導致消化不良、腹瀉，尤其是空腹飲用時更為明顯。

看更多：天熱可吃冰？研究讚媽媽的話！冰水這溫度不錯 溫水養生好

原因4：部分蔬菜未經過處理不好消化

部分蔬菜，尤其是羽衣甘藍、高麗菜等十字花科植物，含有難以消化的複合性醣類，生食這些蔬菜會對腸胃造成較大負擔。此外，有些蔬菜如菠菜等，含有較高的草酸，雖然對多數人無害，但對腸胃敏感族群則可能造成不適。

原因5：添加乳製品、糖分恐引發腹瀉

除了食材因素，吳宗勤也指出，部分市售綠拿鐵為了讓口感更滑順或具有甜味，可能添加牛奶、優格等乳製品，這對乳糖不耐症的消費者來說，會是明確的腹瀉原因。此外，過量的果糖或人工甜味劑也容易引起滲透性腹瀉，這些隱藏的添加物都可能是造成腸胃不適的因素。

看更多：優格11大好處！什麼時候吃？吃多少？誰不能吃？推薦吃法一次看

喝綠拿鐵腸胃不適 建議調整飲用頻率

吳宗勤強調，他並非完全反對飲用綠拿鐵，不論是為了健康、排毒或減重，綠拿鐵集合了大量蔬果精華，既方便又營養。但他認為，飲食模式應隨著身體狀況而調整，若每周7天早餐都「一杯綠拿鐵」、中餐都類似、晚餐也沒改變過，就可能喝出問題。

吳宗勤建議，習慣飲用綠拿鐵的朋友，一旦感覺有腹脹、腹瀉等腸胃症狀時，不妨先暫停飲用，或飲用頻率調整為一周2-3次，以減輕腸胃負擔。

看更多：護腎綠拿鐵／天然強腎王！生菜怕不乾淨？王明勇教1招殺菌保留營養

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源．諮詢專家／吳宗勤醫師

更多健康2.0報導

天冷起居要注意！冬季做好「固護陽氣」養生準則 喝1茶解腰痠背痛

醫師自曝以為吃素很健康！ 一驗竟「鐵庫存見底」健檢千萬別漏這4項

豬肉這樣吃會胖！豬肉熱量排行榜大公開 想瘦身要選這部位



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章