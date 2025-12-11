天天暴怒怕「越氣越老」？吃對「3類營養素」也能穩住情緒！

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】生活重重壓力讓人精神緊繃，動不動就暴怒？生氣令人心煩，越氣人越老！對此李婉萍營養師分享，維生素B1、B3和B6有助穩住情緒，透過日常飲食就能攝取到。無論是在超商、自行下廚，或外食聚餐，都能找到適合的食材、多多補充「好心情營養素」，幫助身心放鬆，讓自己順利從怒氣中「畢業」。

別再氣噗噗！營養師揭「穩情緒」3大重要營養素

維生素B1、B3和B6都是與穩定情緒相關的重要營養素，李婉萍營養師也分別說明：

維生素B1：被稱為「精神性維生素」，與維持神經傳導運作有關。若缺乏，系統運作容易不順，可能較易引發焦躁、憂慮等。日常可從全穀雜糧類如胚芽、糙米，以及豆類、花生及芝麻等食物中攝取。

維生素B3（菸鹼酸）：是體內合成輔酶的重要原料。研究顯示，憂鬱症患者補充菸鹼酸，觀察到包括焦慮、憂鬱與睡眠品質等有所改善。富含維生素B3的食材包括馬鈴薯、番茄、香菇、紫菜、鮭魚、鮪魚等。

維生素B6：可協助色胺酸轉為菸鹼酸，在維生素B群中與情緒最為相關，尤其針對女性族群。維生素B6先前被用於輔助改善經前症候群，也與睡得好有關聯。日常可從香蕉、大蒜、南瓜、菠菜及堅果中攝取。

怎麼吃才能「滅火」？超商、家常菜、聚餐 食材這樣挑

生活忙碌，如何快速找到可以穩住情緒的食材？李婉萍營養師也列出在超商、家常菜或外出聚餐常見的食物組合。她分享，若真的一時氣到冒煙，自己會直接衝到便利商店買一根香蕉，再加上一瓶胚芽牛奶。胚芽牛奶含有維生素B1與鈣離子，可穩定情緒；香蕉則富含鎂，有助放鬆肌肉與全身緊繃感。

若有時間自己準備，李婉萍營養師建議，主食可選糙米或紫米，飲料可選豆漿、牛奶或泡芝麻麥片，配菜則推薦燙菠菜或蒜炒菠菜。即使外食也能吃得安心，她建議，喝湯時可選紫菜蛋花湯，或南瓜濃湯；若在日式餐廳，鮭魚或鮪魚生魚片不只能降溫，也是補充維生素B3的好選擇。

