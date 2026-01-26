天天洗頭仍有油味！美髮師曝「正確洗髮方式」 她驚呼：活了30年才知道

網友發現自己長年洗髮方式錯誤。（示意圖／Pexels）

洗頭是多數人每日洗澡的固定流程，但不少人即使天天清洗，仍覺得頭皮容易出油甚至產生異味。近日一名女子在社群平台Threads分享自身困擾，表示自己每天洗頭都相當用力，還會重複清洗兩遍、每次超過5分鐘，卻仍無法避免隔天出現油味，與美髮店洗後可維持數天清香的效果形成強烈對比，讓她忍不住發文詢問原因。

原PO在貼文中指出，自己洗頭時不僅搓洗時間長，力道也不小，常常洗到雙手痠痛，但頭皮隔天仍會散發油味，讓她百思不得其解。貼文曝光後，吸引不少網友與專業人士回應，其中一名美髮師也現身說法，點出多數人忽略的洗髮細節。

該名美髮師表示，替客人洗頭時，並不會直接在頭皮上起泡，而是先在髮尾將洗髮精搓出泡沫，再將泡沫均勻帶到頭皮與整頭髮絲，確保每個部位都能清潔到位，同時在沖水時也會特別注意是否徹底沖乾淨。她強調，若直接在頭皮起泡，長期下來不僅容易殘留，還可能導致頭皮異味加重，甚至出現搔癢不適的狀況。

美髮師也補充，若依照正確洗髮方式操作後，頭皮仍然容易出油，可能與洗髮產品性質有關，建議可嘗試改用較為涼性或清爽型的洗髮精，以減少油脂分泌。

相關討論引發網友熱烈回應，「洗完頭不可以用毛巾包起來悶著，我試了三天不包，毛巾擦乾頭髮馬上吹乾，真的只有洗髮精的香香了」、「一般市面上的洗髮精都含有矽靈工業蠟，長期洗會阻塞你的毛囊跟頭皮出油，長屑跟敏感掉髮， 所以你要用對專業的洗髮精才能有效地去除你的頭皮問題」、「包頭髮的時候不要包到頭皮」、「可以5-7天洗一次枕頭套，毛巾可能用兩三次洗一次這樣」。

原PO後續也更新使用心得，透露改用美髮師建議用髮尾搓泡泡洗，隔天即使到下午仍僅有些微出油，卻沒有惱人的異味，甚至還特地請男友幫忙確認。她笑說，自己「活了30年到現在才知道怎洗頭」，直呼受益良多。

