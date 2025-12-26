天天爬山養生 6旬翁腰痠血尿竟是4公分「巨石」險毀腎

簡維弘指患者在右側輸尿管與腎臟交界處有4公分巨大結石，左腎也有顆1.5公分大結石。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕68歲張先生每週至少3次到大坑爬山健身，身體硬朗、無慢性病，上個月右腰持續不明原因痠痛、血尿就醫，檢查發現右輸尿管及左腎分別有4公分及1.5公分的巨大結石，導致血尿與腎水腫，緊急安排取石手術與震波碎石治療，緩解腎水腫緩解，避免無法挽回的腎損傷。

部立台中醫院泌尿科醫師簡維弘指出，在台灣每9-10人就有1人有泌尿道結石，結石原因主要與體質及水喝太少，好發於30-50歲，其中男性是女性的2-3倍，尤其夏天因為流汗多、水喝不夠，結石發病患者增加1倍以上，今年暖冬，已經年底仍天天有結石患者就醫，除了巨大結石個案，也有滿天星結石病例。

患者經X光檢查可明顯看到右側輸尿管與腎臟交界處有顆4公分巨大結石，左腎也有顆1.5公分大結石，造成兩側腎水腫、腰痛與血尿等結石典型症狀，為保護腎功能，立即進行體外震波碎石，緩解左腎積水狀況，接著安排取石手術，取出4公分結石，透過背側腰部切口，不切斷肌肉取石，讓傷口快速復原，術後不到1週出院，隔天就能去爬山。

簡維弘表示，輸尿管管徑約0.5公分，卡住一顆4公分巨大結石很少見，患者還不會痛，僅有腰痠、腰痛，幸好發現血尿緊急就醫，及時治療，避免腎臟功能受損。

簡維弘提醒，預防泌尿道結石最好的方法是多喝水，成年人每天至少應攝取2000C.C.開水，戶外工作或經常流汗者則要「流多少汗，就要補多少水」，有結石發病的患者仍有復發可能，治癒後仍應每3到6個月就要回診接受超音波追蹤檢查。

