天天罵自家人 沈志霖批國民黨：天天嚇自己
短新聞總編輯沈志霖於《台灣向前行》節目中針對國民黨處理中國議題的態度提出批評，他指出國民黨內部分人士面對中國與面對台灣民眾時態度呈現「兩套標準」，形成嚴重的政治反差。
沈志霖表示，中共長期以來對台灣施加壓力，包括動輒聲稱要「武統台灣」及通緝台獨人士，這些行為「雖然不合理，但至少是它一貫的正常發揮」。反觀台灣內部，卻有部分政治人物展現出更令人不解的行為模式。他指出，這些人面對中國蠻橫打壓，總是保持沉默；但對台灣內部卻採取激烈批判，隨時準備「槍口對內」。
沈志霖引用經典歌曲《天天想你》形容這群人的心態，「他們不是天天想你、天天問自己，而是天天罵你、天天嚇自己」。他批評，這些人看見台灣人被欺負不僅不聲援，反而選擇「再踩兩腳」。
他以沈伯洋遭中國通緝與施壓事件為例指出，他批評，這群人看到國人遭欺負，不但不聲援，反而選擇「再踩兩腳」。直指某些藍營人士的心態「很變態」，不僅陪著中國一起「再踩」，還轉頭恐嚇台灣人：「你看喔，你不要再搞台獨了吧？」
沈志霖最後強調，隨著AI技術帶來更透明的資訊環境，台灣年輕世代擁有足夠智慧辨識真相。他預測，若國民黨持續在兩岸議題上展現錯置立場與對內恐嚇，終將被時代淘汰，成為歷史的過去式。
其他人也在看
成功嶺替代役剛報到「偷車開回家」下場曝 車主連長台北牽車
台中成功嶺20日發生離譜逃兵事件，剛入伍的26歲李姓替代役男，當晚尿遁疑爬窗逃脫，並在停車場發現一輛放有鑰匙的私人轎車，李男憑車上通行證闖關離營，並一路開回台北家，車主胡姓連長向警方報案，經聯繫後自行北上牽車，李男涉嫌偷車有待警方通知到案說明，擅離職役部分，內政部役政司表示，將記過或禁足處分。鏡新聞 ・ 21 小時前
盧特尼克恭賀魏哲家劉德音：你們的領導改變了世界
（中央社記者張欣瑜聖荷西20日專電）美國商務部長盧特尼克今天透過影片恭賀魏哲家和劉德音獲頒羅伯特諾伊斯獎，並強調半導體的戰略地位，必須確保美國不再依賴脆弱的供應鏈；他讚譽兩人的領導力改變了世界，獲獎實至名歸。中央社 ・ 1 天前
國民黨布局李四川2026選新北？侯友宜：支持黨提名的候選人
2026年新北市長選戰備受矚目，最新民調顯示，在藍綠對決的情況下，國民黨若由台北市副市長李四川贏過民進黨立委蘇巧慧10個百分點。新北市長侯友宜今天被問到，若國民黨提名李四川參選，是否會支持？他表示，當然會支持國民黨所提名的候選人。中天新聞網 ・ 21 小時前
高雄月世界變垃圾山！羅智強：李有財背後有多大靠山？
高雄燕巢、田寮月世界一帶出現垃圾山，幕後主使、民進黨籍里長李有財父子遭羈押禁見。國民黨立委羅智強今天（22日）質疑，李有財等人背後是有多大的靠山，才敢如此膽大妄為、無法無天？無論怎麼破壞環境，只要與民進黨有好關係就沒關係。中天新聞網 ・ 22 小時前
獨家／狂推限量優惠課程 台中美容師被控吸金600萬
獨家／狂推限量優惠課程 台中美容師被控吸金600萬EBC東森新聞 ・ 16 小時前
選新北市長？李四川：不排斥承擔
立法院前天三讀通過地方制度法修正案，直轄市一律設副市長三人，加上新壽與市府解約，輝達確定落定北士科，藍營認為北市副市長李...聯合新聞網 ・ 7 小時前
與新壽解約完成能放李四川選新北了？蔣萬安反應曝
台北市政府昨（21日）與新光人壽解約T17、T18，距離輝達近駐更近一步；外界關注專責此案的副市長李四川是否「功成身退」能去選新北？蔣萬安今聽聞呵呵笑兩聲表示，離選舉還有很長時間。蔣萬安今上午出席CBMC台灣年會城市論壇，會前媒體堵訪問他，輝達案差不多已經要結束，何時要放李四川走？蔣萬安聽聞後呵呵笑自由時報 ・ 1 天前
「日本有事」 台灣對福島食品解禁 投桃報李
(記者黃緒生台北報導)日本福島5縣食品昨天起正式取消100%逐批檢驗，以及檢附產地、輻射檢測等雙證，回歸常態管理。行政院長卓榮泰今天表示，過去10多年來，經過20幾萬件的抽驗都沒有發生不合格，因此依照...自立晚報 ・ 11 小時前
文化部人權藝術生活節即起至12/14 景美紀念園區登場
文化部國家人權博物館第6屆「人權藝術生活節」以「未竟之路：聲生不息的迴音」為主題，自即日起至12月14日，在新北市新店區的白色恐怖景美紀念園區登場。系列活動今（22）日開幕，文化部政務次長王時思指出，文化本身就是一種基本人權，文化部盼藉由多元藝術創作打造連結歷史記憶的交流平台，系列活動均為免費索票參自由時報 ・ 22 小時前
獨家》鄰里大戰！ 涼麵店「揪鄰居簽陳情書」要蔥油餅店搬走
持續追蹤這間蔥油餅店，原以為只是跟旁邊涼麵店糾紛，如今還有多家小吃店，跳出來抱怨，說蔥油餅店的夫妻倆，會眼紅看別家店生意好，就檢舉別人併排停車，連顧客也不放過，但當事老闆娘喊冤，根本沒舉報任何人。 #蔥油餅店#涼麵店#舉報東森新聞影音 ・ 16 小時前
賊星該敗！高雄警強力追緝惡意偷倒廢棄物集團 專案小組48小時火速偵破
高市府11月起陸續在燕巢區、田寮區山坡地發現遭大規模傾倒廢棄物情事，嚴重破壞環境生態。陳其邁市長獲悉後高度重視，第一時間指示環保局、警察局及區公所等單位全力徹查，務必揪出破壞市容與生態的不法份子。高市警局隨即由刑警大隊、岡山及湖內分局，聯合警政署保安警察第...CTWANT ・ 19 小時前
新兵報到7小時變逃兵 「假冒連長」開車出營區 軍方震驚急改制
成功嶺第270梯次李姓替代役男，20號下午2點抵達成功嶺報到，竟在當晚9點趁上廁所時機爬窗逃跑，還偷開十軍團某連長的車輛離開營區。營方11點發現人員失蹤，調閱監視器才發現車被開走，隨即報案。按規定出入需檢查車內是否有違禁品，為何逃兵能順利開車出營?詢問軍方，其實營區通行證無照片，衛哨難以分辨是否為本人，將研擬加強門禁管制。李姓役男除竊盜罪，還將送憲兵隊偵辦。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
攜李四川保住輝達！ 蔣萬安：談判複雜、也許出書分享
輝達落腳北士科T17、T18終於定案，台北市長蔣萬安希望明年初，可以與輝達完成地上權簽約、年中動工。只是紛擾半年，終於塵埃落定，蔣萬安分享這過程面臨的挑戰，還有政治攻防，直說超乎外界想像，未來出書或者寫回憶錄，會好好跟大家分享。 #蔣萬安#李四川#輝達東森新聞影音 ・ 15 小時前
台中男酒醉砸警「左臂見血縫兩針」 遭壓制上銬
33歲梁姓男子與姊夫在台中飲酒引發爭執，互毆後更攻擊警察！梁男持酒杯砸傷一名蘇姓員警左手臂，需縫合兩針，另一名員警遭辣椒水波及眼睛。警方出動盾牌、警棍將梁男壓制在地上銬。酒後失態充分展現嚴重後果，危害執法人員安全！TVBS新聞網 ・ 22 小時前
男子閃婚後發現「妻子隱瞞10年精神病史」 訴請離婚結果曝
中國河南一名栗姓男子，經過媒人介紹認識了一名女子，兩人才交往半個月就閃婚。但是婚後，栗男發現妻子的行為怪異，後來終於發現妻子患有精神病，而且病史已經長達10年之久！栗男向法院訴請離婚，並要求女方返還人民幣13萬元（約新台幣57萬元）的聘金，但女方不肯歸還。鏡報 ・ 1 天前
習近平喊活150歲是真的？博士指非空穴來風：再生醫學結合活摘器官成權貴解藥
[Newtalk新聞] 近期中國娛樂圈盛傳李連傑、倪萍、洪金寶等資深藝人身體狀態離奇回春，引發外界熱議是否涉及非法血液製品。時政評論員陳薇羽在「薇羽看世間」節目專訪病毒學專家林曉旭博士，揭露這股風潮背後恐隱藏涉及活摘器官、販嬰與跨國詐騙集團勾結的黑色產業鏈。陳薇羽更直問林曉旭，習近平曾言科技可讓人類活到150歲恐非玩笑話，林曉旭坦言關鍵恐在於器官移植與再生醫學的結合。 陳薇羽在節目中指出，網絡流傳一段影片，一名自稱中國最大醫美機構負責人于文紅聲稱，耗資百億收購上市公司，專門從17歲至21歲年輕男性血液中提取「微囊泡」與功能蛋白，供客戶進行抗衰老療程，單次費用高達150萬至2000萬人民幣。 這番言論讓外界質疑，明星回春的代價是否建立在剝削年輕人健康的基礎上。前美國陸軍研究所病毒系實驗室主任林曉旭博士受訪時分析，微囊泡（exosomes）確實是細胞分泌物質，具調節生理功能且免疫排斥低，但提取過程成本極高且需大量血液，在缺乏監管的中國市場，這項技術極易成為非法操作的掩護。 林曉旭質疑大量年輕血液來源不明，擔憂詐騙園區已淪為非法血庫。節目更披露驚人內幕，指東南亞園區設有「生命科學院」，除強迫新頭殼 ・ 20 小時前
彰化檢測芬普尼專案首波結果出爐 15高風險蛋雞場全數過關
彰化縣文雅畜牧場11月4日被檢出雞蛋殘留農藥「芬普尼」超標，引發市場震盪。全國養雞協會今天（22日）在報紙刊登聲明，呼籲民眾不必因單一事件恐慌，對國產雞蛋仍可放心；彰化縣政府今天也公布「芬普尼全面採樣監測」專案首波結果，第一梯次鎖定的15場高風險蛋雞場，所有檢體皆未檢出芬普尼，縣府強調安全無虞。自由時報 ・ 21 小時前
韓國瑜建議各版本財劃法一併處理 民眾黨團：院版送來會退回
立法院會今天預計處理財劃法第十六條之一修正草案，立法院長韓國瑜稍早在朝野協商時建議，是否等行政院版財劃法進到立法院後一併處理？民眾黨團幹事長陳昭姿現場表達不同意，「我們火車已經開走了，不再讓他們補票上車了」。而在協商之前，民進黨團總召黃國昌召開記者強調，若政院版送來立法院，民眾黨團會「退回」。自由時報 ・ 1 天前
讚台灣打擊假訊息！馬克宏曝法國1機構「受台灣啟發」 外交部：願加強合作
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前於法國北部阿拉斯（Arras）舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，談及法國監控外國數位干擾情況的監督機構VIGINUM時表示，該機構成立是受台灣啟發，並稱許台灣作為民主政體，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。對此，外交部今（22）日發布回應表示，願與法國......風傳媒 ・ 23 小時前
金馬62/完整名單出爐！張震、范冰冰奪影帝后 《大濛》獲最大獎
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉行，最後得獎結果，由《地母》范冰冰奪影后、《幸福之路》張震奪影帝，最佳劇情片則由《大濛》拿下，完整名單如下。中天新聞網 ・ 14 小時前