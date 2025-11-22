天天罵自家人 沈志霖批國民黨：天天嚇自己

短新聞總編輯沈志霖。

短新聞總編輯沈志霖於《台灣向前行》節目中針對國民黨處理中國議題的態度提出批評，他指出國民黨內部分人士面對中國與面對台灣民眾時態度呈現「兩套標準」，形成嚴重的政治反差。





沈志霖表示，中共長期以來對台灣施加壓力，包括動輒聲稱要「武統台灣」及通緝台獨人士，這些行為「雖然不合理，但至少是它一貫的正常發揮」。反觀台灣內部，卻有部分政治人物展現出更令人不解的行為模式。他指出，這些人面對中國蠻橫打壓，總是保持沉默；但對台灣內部卻採取激烈批判，隨時準備「槍口對內」。

沈志霖引用經典歌曲《天天想你》形容這群人的心態，「他們不是天天想你、天天問自己，而是天天罵你、天天嚇自己」。他批評，這些人看見台灣人被欺負不僅不聲援，反而選擇「再踩兩腳」。





他以沈伯洋遭中國通緝與施壓事件為例指出，他批評，這群人看到國人遭欺負，不但不聲援，反而選擇「再踩兩腳」。直指某些藍營人士的心態「很變態」，不僅陪著中國一起「再踩」，還轉頭恐嚇台灣人：「你看喔，你不要再搞台獨了吧？」





沈志霖最後強調，隨著AI技術帶來更透明的資訊環境，台灣年輕世代擁有足夠智慧辨識真相。他預測，若國民黨持續在兩岸議題上展現錯置立場與對內恐嚇，終將被時代淘汰，成為歷史的過去式。