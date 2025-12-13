天天運動男「喉嚨痛」一查竟罹4種癌！醫曝菸酒檳榔釀禍

耳鼻喉科醫師陳亮宇分享一起令人震驚的案例，一名有運動習慣、外型健壯的男子，僅因喉嚨痛前往就醫，經過一系列檢查後，竟意外確診罹患舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌及大腸癌等4種癌症，讓患者當場傻眼。

一名有運動習慣、外型健壯的男子，僅因喉嚨痛前往就醫，經過一系列檢查後，竟意外確診4種癌症。（示意圖／Pixabay）

陳亮宇在臉書粉專「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」發布影片提醒，最近感冒患者增多，許多人出現喉嚨痛症狀，但這也可能是癌症的表現，不可輕忽。他指出，該名男子雖然年紀稍長，但因長期規律運動，看起來相當健壯，先前因喉嚨痛就醫時，沒想到透過檢查竟揪出4種癌症。

醫師研判，男子罹患多種癌症的原因，與其多年來抽菸、飲酒與嚼檳榔的習慣脫不了關係。陳亮宇表示，即使男子天天運動維持體態，仍無法逃過癌症的侵襲，「這個（不良習慣）可能也是男子一次得到4種癌症的原因之一」。所幸該名男子後來經過積極治療，已經恢復健康。

陳亮宇強調，菸、酒、檳榔是誘發多種癌症的殺手，民眾不要輕忽這些習慣對健康的累積傷害。（圖／Pixabay）

陳亮宇強調，菸、酒、檳榔是誘發多種癌症的殺手，民眾不要輕忽這些習慣對健康的累積傷害。他呼籲，當身體出現異常狀況，尤其是有喉嚨痛或頸部不適時，應及早就醫檢查。

國健署在網站指出，研究顯示，同時使用檳榔、菸品、酒的民眾，相較沒有前述習慣者，罹患上呼吸消化道癌症（口腔、咽、喉及食道癌）風險高10.5倍。國健署也提到，定期接受口腔黏膜檢查，可降低有嚼食檳榔或吸菸習慣的男性26%的死亡風險。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

《中天關心您｜吸菸有害健康！》

