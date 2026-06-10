天天開練迎戰端午 竹市143隊備戰龍舟賽 熱血氛圍提前升溫

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新竹市143隊備戰龍舟賽。

▲新竹市143隊備戰龍舟賽。

距離「二O二六新竹市端午節龍舟競賽」登場僅剩不到十天，目前一百四十三支參賽隊伍已陸續進駐南寮舊漁港展開實舟訓練。每日從上午至傍晚，港區水面上皆可見各隊來回操槳、調整節奏，鼓聲與吶喊聲此起彼落，選手們全力衝刺、積極備戰，為即將到來的年度水上盛事暖身，也讓端午龍舟賽熱血氛圍持續升溫。

新竹市長高虹安十日表示，今年龍舟競賽報名隊伍達一百四十三隊，創下近年新高，各隊近期已陸續展開實舟訓練，不論平日或假日，都能看見選手們不畏烈日與風雨，反覆練習划槳節奏與團隊默契，力拼在賽場上展現最佳表現。她指出，龍舟競賽不只是速度與體能的較量，更考驗團隊合作與意志力，每支隊伍在賽前投入的大量練習與準備，都是賽事最動人的一部分。

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新竹市長高虹安表示，為讓竹市龍舟競賽一年比一年更精彩，市府持續提升賽事規格與競技環境。今年除將賽程由原本兩天擴大為三天外，也首度導入國際龍舟總會(IDBF)認證碳纖維槳，並全面更新救生衣等安全裝備，提供選手更專業、更安全的競賽體驗。此外，今年同步加碼競賽獎金，其中社會團體組冠軍隊伍最高可獲得新臺幣十萬元獎金，盼鼓勵各隊全力以赴、爭取佳績。

城銷處長林昱志表示，今年社會團體組共有八十三支隊伍參賽，競爭最為激烈。為鼓勵各隊全力以赴、展現團隊精神，市長今年特別加碼擴大獎勵範圍，除原有第一名至第四名獎金外，新增第五名至第八名各可獲得新臺幣一萬元獎金，第九名至第十六名各可獲得新臺幣五千元獎金，希望讓更多隊伍分享榮耀與成果。

林處長指出，社會團體組去年四強隊伍全數回歸，冠軍寶座競爭備受矚目；機關學校組則將再度上演精采的警消對決。青年暨大專院校組參賽隊伍更由去年的六隊大幅成長至十六隊，包括清華大學、陽明交通大學、臺灣大學、新竹高中及去年冠軍香山高中等隊伍皆將參戰，展現青年世代的熱血活力與團隊精神。女子組今年同樣吸引十五支隊伍報名參賽，各隊實力持續提升，競爭態勢更加激烈，也充分展現女性選手在龍舟運動中的競技實力與團隊默契。

城銷處表示，除精彩賽事外，今年也特別推出「預測冠軍」網路互動活動，邀請民眾至「跟風玩新竹」Facebook粉絲專頁( https://www.facebook.com/seeinghsinchu )留言預測今年冠軍隊伍。凡成功預測任一組別冠軍，即有機會抽超商商品券一千元，共計十個名額。歡迎市民朋友一起關注賽事進展，為支持的隊伍加油打氣。

新竹市政府表示，邀請全國民眾於六月十九日至二十一日前往南寮舊漁港觀賽，近距離感受百隊競渡、鼓聲震天的震撼場面，共同見證選手們揮灑汗水與團隊精神，體驗端午節最熱血、最具魅力的龍舟盛會。