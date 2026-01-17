國際中心／程正邦報導

天天餵妻吃「維他命」竟是劇毒鉛粉！軟爛男為詐 1.2 億保費遭判終監。（圖／翻攝自Hannah Pettey臉書）

一場看似體貼的日常照護，背後竟藏著令人毛骨悚然的索命計畫。美國阿拉巴馬州日前發生一起驚悚的「殺妻領保案」，一名 25 歲女子因不明原因多次癲癇、甚至兩度陷入昏迷，送醫後才驚覺體內鉛含量爆表，骨頭與腸道幾乎被鉛粉填滿。檢警深入追查發現，這一切的始作俑者竟是她日夜同床的丈夫，長期以「營養補充」為由，餵食致命的工業用鉛粉，意圖詐領高達 1.2 億新台幣的身故保險金。

育有兩個孩子的佩蒂被自己的丈夫毒害，差點身亡。（圖／翻攝自Hannah Pettey臉書）

離奇病徵：體內積存「不自然」的高濃度重金屬

據《太陽報》（The Sun）報導，受害者佩蒂（Hannah Pettey）自 2022 年初起身體狀況急轉直下，除了無預警癲癇，更曾因劇痛陷入深層昏迷。醫療團隊在檢驗時大為吃驚，佩蒂血液中的鉛濃度已達致死範圍，X 光片顯示她的消化道布滿金屬陰影，重金屬毒素甚至已滲入骨髓。

醫師斷言，如此龐大的攝入量絕非環境污染或意外，必然是遭人刻意「餵毒」。然而，當時身處險境的佩蒂對丈夫曼恩（Brian Mann）深信不疑，甚至在首度出院後撤回了原本的離婚聲請，重回那座致命的愛巢。

曼恩被控「故意」導致妻子攝入鉛，犯下謀殺未遂罪。（圖／翻攝自Morgan County Sheriffs Office）

貪婪原形：投保鉅額壽險 施工殘料成作案工具

警方的介入戳破了曼恩營造的深情假象。調查顯示，曼恩在兩人交往初期便開始密集為佩蒂購買多份高額壽險，累計保額高達 300 萬英鎊（約新台幣 1.2 億元）。誇張的是，當妻子在病房與死神搏鬥時，曼恩竟還試圖聯絡保險經紀人，想要追加保單內容，貪婪行徑令人心寒。

關鍵證據隨後在曼恩經營的診所浮現。一名負責裝修 X 光室的承包商向警方供稱，施工期間需使用大量軟鉛板來屏蔽輻射，剩餘的殘料本應回收，曼恩卻反常地堅持要「親自處理」。這與佩蒂體內發現的工業用鉛成分完全吻合，證實了曼恩將建築廢料磨成粉末，偽裝成健康食品誘騙妻子服下。

正義伸張：逃過死劫的妻子 重啟新生

經過漫長的司法審理，阿拉巴馬州陪審團認定曼恩蓄意謀殺罪名成立。法官在判決時斥責曼恩利用妻子的信任，將神聖的婚姻變成血淋淋的獵場，情節惡劣，最終判處曼恩終身監禁，餘生將在獄中度過。

經歷死裡逃生的佩蒂，在真相大白後終於清醒。據了解，她目前已重啟離婚訴訟並成功取得孩子的完全監護權。雖然身體器官因鉛中毒留下了永久性損傷，但她表示將勇敢面對未來，徹底斷絕這場長達數年的數位與肉體夢魘。

