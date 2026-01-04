天天1杯「讓身體老4.6歲」 研究警告：這飲料傷害等同抽菸

記者蔣季容／台北報導

每天喝一杯570c.c.的含糖碳酸飲料，等於每天讓身體提早老化約4.6歲！食安專家韋恩（楊世煒）表示，研究發現超過2成的美國成年人每天攝取的含糖碳酸飲料量，已經達到甚至超過這個程度。對細胞老化的傷害，已經接近每天抽菸的等級。

韋恩在臉書指出，加州大學舊金山分校醫學院研究團隊分析了超過5000名美國健康成年人的含糖飲料攝取習慣，並檢測其白血球端粒長度。端粒是染色體末端的保護結構，會隨著細胞分裂與老化逐漸縮短，因此被視為生理老化的重要指標。

研究發現，美國成人平均每天飲用約1.5份含糖碳酸飲料，一份定義為8盎司（約226.8公克），這個攝取量已經超過美國心臟醫學會建議的「每日添加糖上限」。而且，含糖碳酸飲料喝得越多，端粒長度就越短。

進一步分析顯示，每天多喝一份（8盎司）含糖碳酸飲料，端粒老化程度相當於增加約1.9歲的生理年齡。如果換算成市售常見的一杯20盎司（約567公克、570c.c.）含糖碳酸飲料，等於每天讓身體提早老化約4.6歲。研究指出，超過2成的美國成年人每天攝取的含糖碳酸飲料量，已經達到甚至超過這個程度。

韋恩說，更值得警惕的是，研究者指出，含糖碳酸飲料對端粒的影響幅度與抽菸相當。因為抽菸同樣會明顯縮短端粒長度，其對生理老化的效果，約等於讓人老了4.6歲。換句話說，天天一大杯含糖汽水，對細胞老化的傷害，已經接近每天抽菸的等級。

