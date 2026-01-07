天天LINE Pay優惠升級 7-11購物賺5%點數

為吸引民眾使用電子支付消費，各家業者再出奇招。LINE Pay今(7)日宣布擴大「天天LINE Pay」優惠範圍，不僅將便利商店、日系超市納入，更規畫8大人氣主題，每週最高送500元優惠券，在指定中小型店家消費贈10% LINE POINTS。街口支付祭出北捷乘車碼專屬好康，每次搭乘享隨機返幣最高100%，綁定北捷會員再抽999捷運點。

2026年第1季「天天LINE Pay」活動即日登場，「天天得點」優惠版圖擴大至7-ELEVEN與日系超市LOPIA，每週一在7-ELEVEN使用LINE Pay交易，綁定指定銀行信用卡或以LINE Pay Money餘額付款，單筆滿200元贈10點LINE POINTS。每週六、日前往LOPIA超市，單筆購滿600元能拿到5% LINE POINTS。

「週週領券」推出8大主題，分別是「早餐咖啡」、「品牌餐廳」、「生活用品」、「休閒娛樂」、「百貨購物」、「人氣Outlet」、「寵物生活」、「風格選品」，每個主題分開領券，每週最高能領500元優惠券。「月月送券」則維持全台23個在地商圈與21個夜市商圈，以LINE Pay交易即贈5張10元與5元券，下次消費滿100元、50元就能抵用。

經常在中小型店家購物的民眾，LINE Pay設計「生活族」、「家庭族」、「享樂族」等3種消費情境。於日常餐飲、小吃店家結帳，單筆滿500元贈10點LINE POINTS。在早晚市、地方藥局購物，單筆滿300元送5點LINE POINTS。在餐廳、早午餐、咖啡館品嚐美食，單筆達900元直接給30點。

街口支付配合北捷多元乘車計畫開跑，即日起提供專屬優惠，1月31日前每次掃描乘車碼搭車「隨機返幣」，有機會賺到最高100%街口幣。綁定台北捷運會員後，每月還能參加999捷運點抽獎。若會員等級升上「銀牌」，每次搭車還能額外得到1%街口幣，邀請會員體驗「乘車碼過閘」的便利性。

