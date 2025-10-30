天妒紅顏 ！59歲坣娜遺作《璀璨》曝光 「她說她很喜歡」

〔記者陽昕翰／台北報導〕59歲的美聲天后坣娜病逝，河洛藝文事業有限公司總經理彭斯民曾幫她監製了最後一張錄音室專輯，儘管尚未發行，卻成了坣娜的遺作。其中也收錄了已故音樂才女鄭華娟的作品《謝謝你曾經愛我》，也是彭斯民認為坣娜唱的最好聽的一首歌。

彭斯民在2017年藉由朋友引薦，邀請曹俊鴻當製作人，出資335萬元為坣娜錄製一張10首歌的發燒專輯，他在社群表示：「可惜後來因故沒有發行。這張唱片的母帶和合約一直放在我家，原想找個機會和坣娜商量出版機會，沒想到再也沒機會了。」

彭斯民談到：「她(坣娜)是非常用功且自律的藝人，沒想到天忌紅顏，坣娜，請祢好好安息。」透露專輯共10首歌，請來曹俊鴻擔任製作人並重新編曲，「她問我專輯名稱該取什麼，我說《璀璨》，她說她很喜歡」。

彭斯民提到這幾年，很想找機會和坣娜討論何時可以發行這張專輯，只是人算不如天算，寫歌的和演唱的都走了，他也在臉書曝光這首歌曲《謝謝你曾經愛我》，感性寫道：「獻給兩位天上的姊姊坣娜、鄭華娟。」

