天妒英才是真的！ 研究：知名歌手「早逝風險較高」

研究指出，知名歌手的早逝風險較高。歌手演唱示意圖。pexels



據外媒週二（11/25）報導，享受鎂光燈的人要注意了，每當巨星早逝的消息傳出，常有人說「天妒英才」，最新研究指出，這些說法有其根據，成為知名歌手的人，與名氣普通的歌手相較之下，早逝風險確實更高。

據英國媒體《衛報》報導，每個年代都有幾位光芒耀眼，卻英年早逝的明星，像是在2010年代的西洋樂壇，就有艾美懷絲（Amy Winehouse）、惠妮休斯頓（Whitney Houston）、王子（Prince）、喬治麥可（George Michael）、齊斯佛林特（Keith Flint）等人，他們的離去讓人惋惜，也讓外界好奇，「天妒英才」是否是真的？

廣告 廣告

一項發表於《流行病學與社區健康期刊》（Journal of Epidemiology & Community Health）的研究，調查了324名知名的歌手或樂團主唱，並將他們與條件相同（年齡、性別、國籍、音樂類型等），但較不知名的音樂人進行比較。

研究結果顯示，知名歌手的平均年齡為75歲，較不知名的歌手，平均卻能活到79歲，另外，團體成員的死亡風險，比單飛的歌手低了26%。整體來看，知名歌手的死亡風險，與較不知名的歌手相比，高了33%。

進行這項研究的德國維藤/海德克大學診斷學教授杜夫納（Michael Dufner）表示：「研究結果令人擔憂，因為這顯示知名音樂人，確實面臨較高的早逝風險。」

杜夫納說明：「可能的因素包括，公眾無止盡地檢視藝人生活、缺乏隱私、持續表現的壓力、頻繁攝取酒精和藥物等」、「性格或童年的不好經驗，也可能讓人更傾向追求名氣，而這些因素本身就伴隨風險。」

杜夫納建議，巨星應該意識到，過度曝光個人生活可能對健康造成負面影響，可以適時和家人或老朋友見面，透過與他人交流，檢視自己目前的生活方式，也許能帶來幫助。

《太報》關心您

未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

更多太報報導

世界女大力士是「生理男」！主辦方震驚：取消冠軍資格

日本國會交鋒 拒撤「台灣有事」發言 高市:被問具體案例 誠實回答

札幌圓山動物園「關閉兩週重啟」 不到一天又現熊蹤