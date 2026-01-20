天姚星轉運4生肖！掌握人脈形象「被看見」錢途大開

生活中心／綜合報導

4生肖的財運結構將出現明顯轉變，賺錢方式也需隨之調整。（示意圖／資料照）

紫微斗數老師姚本軍指出，天姚星並非單純的桃花星，而是一顆與「被看見、被評價、被放大」密切相關的星曜，在金錢層面上象徵財富流動與個人形象、曝光度及市場好感度高度連動。隨著2026年乙巳年臘月之後天姚星發揮影響力，4生肖的財運結構將出現明顯轉變，賺錢方式也需隨之調整；姚本軍說明，此時的財運並非靠苦撐硬拚，而是「順著人氣走」，只要能被注意、被肯定，金錢機會自然上門，但若做法不合時宜，收入也可能來得快、去得更快。

生肖鼠

在2026年乙巳年臘月之後，天姚星對於生肖鼠者，金錢發展會明顯與個人魅力與能見度綁在一起。此時節遇天姚，代表「人就是招牌」，鼠者容易因為個人表現、談吐、專業形象或社交場合的亮眼表現而帶來財務機會，這段時間很適合主動曝光、談合作、經營個人品牌，錢往往跟著注意力而來；但從另一個層面來說，天姚也提醒鼠者要留意表面光鮮背後的實際成本，若過度追求排場或形象投資，反而可能讓收支出現落差。

生肖猴

天姚星對於生肖猴者，金錢發展會透過事業位置被重新定義。受天姚星影響，意味著猴者在職場中容易成為被看見的人，表現被評價、能力被比較，進而影響收入結構，這是靠表現吃飯的時期，只要能站上舞台、被點名、被重用，金錢自然隨職務或專案而增加；從另一種觀念來看，這也讓收入變得較為浮動，獎金、分潤或臨時機會增多，但同時也承受更高的期待與壓力。

生肖羊

天姚星對於生肖羊者，金錢流動就會明顯來自人際圈與社交關係。受天姚星照耀，讓羊者容易因為交際、介紹、聚會或合作邀約而產生財務機會。這是「錢在人群中」的一段時間，只要願意走出去、被看見，機會自然上門；但從另一個層面來說，也要留意因人情而產生的金錢往來，天姚帶來的漂亮關係若缺乏界線，可能讓收入與支出糾纏不清。

生肖龍

天姚星對於生肖龍者，對金錢的影響最為直接，也最具吸引力。此時遇天姚星代表賺錢方式需要「好看、好談、好推」，龍者容易接觸到包裝性強、曝光度高或話題性十足的收入來源。這是讓錢流動起來的好時期，只要順應市場審美與需求調整策略，財務表現會比過往靈活；但從另一種觀念來看，天姚也容易讓人對金錢產生過度樂觀的判斷，若只看機會不看風險，短期進帳可能掩蓋長期結構的不穩定。

