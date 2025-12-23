天娛不是終點？于朦朧合約真相曝光 網揭深藍影業與天娛屬同一張黑網

記者林宜君／台北報導

于朦朧墜樓身亡後，外界持續追查其經紀脈絡，近日網路再度掀起討論焦點。（圖／翻攝自于朦朧微博）

于朦朧墜樓身亡後，外界持續追查其經紀脈絡，近日網路再度掀起討論焦點。有網友整理時間線指出，于朦朧其實早已與天娛傳媒分道揚鑣，後續動向疑似轉入另一家資本體系，質疑「看似換公司，其實仍在同一條線上」，相關說法再度引爆輿論。

于朦朧離世案件至今爭議未歇，外界原本普遍認為他生前隸屬天娛傳媒，但近期有網友翻查公開資料指出，于朦朧與天娛的合約實際於2021年期滿，並非直到事發前仍受其管理。該名網友推測，于朦朧在2021年至2023年間曝光量驟減，可能與合約到期後未續約、產生經紀糾紛有關。

于朦朧離世案件至今爭議未歇，外界原本普遍認為他生前隸屬天娛傳媒，但近期有網友翻查公開資料指出，于朦朧與天娛的合約實際於2021年期滿。（圖／翻攝自Threads）

根據網友彙整的時間軸，于朦朧於2007年參加上海文廣新聞傳媒集團(SMG)節目《我型我秀》嶄露頭角，2010年與2013年兩度參與《快樂男聲》，並於2013年以第10名成績簽入天娛傳媒，合約為期8年，至2021年結束。2018年間，于朦朧曾一度取關天娛微博，並對外宣布加入CAA導演練習計畫，但相關合作未持續推進，同年粉絲後援會關閉，也被視為解約未果的跡象。

直到2023年，于朦朧再度開始出現在公開活動中，身邊經紀人轉為杜強與何曉菁，網友因而推測，于朦朧當時可能已簽入「深藍影業」。公開資料顯示，深藍影業為華人文化(CMC)集團全資子公司，創辦人為張維，導演方勵亦為核心成員之一，杜強與何曉菁皆與該體系有所連結。

直到2023年，于朦朧再度開始出現在公開活動中，身邊經紀人轉為杜強與何曉菁，網友因而推測，于朦朧當時可能已簽入「深藍影業」。（圖／翻攝自Threads）

CMC集團背景亦引發討論。根據官網資訊，集團創辦人黎瑞剛曾任上海廣播電視台黨委書記兼台長，後成立華人文化集團，投資版圖涵蓋影視製作、媒體平台與經紀產業，包括投資香港TVB、CAA，並成為芒果超媒第二大股東，而天娛傳媒正是芒果超媒旗下公司之一。也因此，有網友形容，于朦朧「看似換公司，實際仍在同一資本體系下運作」。值得注意的是，網路流傳的相關推測多來自網友自行整理與推論，官方並未對于朦朧後期經紀合約做出完整說明，相關說法仍有待更多公開資料佐證。

截至目前為止，已有超過73萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。目前中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

