天娛傳媒爆慘跌疑急缺錢！被抓包狂賣于朦朧周邊撈金 網罵翻：吃相難看

記者林宜君／台北報導

于朦朧在今年九月意外墜樓過世後，相關疑點持續引發關注。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧在今年九月意外墜樓過世後，相關疑點持續引發關注。近期網路再度掀起爭議，有民眾發現于朦朧的前經紀公司「天娛傳媒」疑似因股票大跌重創資產後，在電商平台開始販賣與于朦朧有關的周邊商品變現，引來大批網友怒轟「消費亡者」，更有人呼籲全面抵制，讓事件再度升溫。官方最初通報為「墜樓死亡」，但因細節模糊，加上生前工作與壓力問題曾引發討論，使事件延燒至今仍未完全平息。過去兩個月間，網路上不時流出各種爆料與推測，真偽交雜，讓外界更加霧裡看花。

廣告 廣告

「天娛傳媒」疑似在電商平台販賣與于朦朧有關的商品，引來大批網友怒轟「消費亡者」。（圖／翻攝自Threads）

同時間，于朦朧生前所屬的天娛傳媒股價在于朦朧身亡後確實出現明顯波動，市場對公司信任度下滑，引發外界關注。近期又有網友指出，在多家中國線上購物平台上，淘寶和拼多多，出現疑似由天娛傳媒販售于朦朧的周邊商品，包括專輯、自印衣服等，引發爭議。該名網友更留言呼籲大眾「請大家抵制，拒絕購買感恩，不然大家的辛苦都白費了，不要讓天娛起死回生，之前朦朧就有說過了，壞人會利用他賺錢」。

消息傳開後，許多網友強烈反彈，怒批此舉形同「藉著亡者撈錢」。（圖／翻攝自Threads）

消息傳開後，許多網友強烈反彈，怒批此舉形同「藉著亡者撈錢」。留言湧入包括「買了錢不會進小于的口袋，所以不買」、「拒買！抵制到底」、「朦朦真的不需要，要抵制就必須全面」、「抵制消費，是最有用的反擊！！」、「喜歡可以去自印，不要讓他們賺到錢」、「吃相難看」。

網友呼籲全面抵制。（圖／翻攝自Threads）

不過，也有較理性的網友提醒，目前無法證實販賣帳號是否真的與天娛傳媒或經紀人杜強有直接關聯，甚至有人指出杜強本人早已從公開平台消失，應該不會用本名販售商品，呼籲大眾在抵制之餘也要注意資訊真偽。整起事件在網上持續發酵，伴隨案件疑點未解，使輿論熱度遲遲未降，外界仍高度關注后續真相是否有機會被釐清。

截至11月28日為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。（圖／翻攝自社群連署平台）

不過以上為Threads平台網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

于朦朧生前疑遭割耳畫面流出！控被逼簽約不簽就打 網轟：一群垃圾！

于朦朧疑遭杜強搧巴掌畫面瘋傳！全網爆炸怒喊：這渾蛋到底在哪

田海蓉疑將亡夫徐明變標本！網轟最毒婦人心 與于朦朧風波恐成致命一擊

于朦朧事件延燒！田海蓉聚會被問玩什麼 程青松留言：「還有殺人遊戲」

