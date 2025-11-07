天娛黑幕再起？黃明志涉毒案疑被設局 背後勢力傳為掩蓋于朦朧命案！

記者林宜君／台北報導

黃明志於2025年10月22日，在馬來西亞吉隆坡的一間飯店房間內，因台灣網紅謝侑芯的死亡事件被警方列為調查對象之一，馬來西亞警方查獲該房間內有被懷疑是搖頭丸的藥丸，並在初步尿檢中檢出多種毒品等物質，而謝侑芯的死亡由最初判定為「猝死」，於11月被馬來西亞警方改列為「謀殺案」方向偵辦。近期網傳，黃明志涉毒事件恐與天娛傳媒有關。

黃明志曾出一首歌，歌名為〈玻璃心〉該曲在 YouTube 與華語圈廣為流傳，發佈後在中國內地平台被下架。（圖／翻攝自Namewee YT）

黃明志是一位馬來西亞華語創作歌手、導演與YouTuber，以敢言、諷刺與具有挑釁政治色彩的作品著稱。黃明志的創作多涉及社會或政治議題，曾因內容觸及中國大陸的敏感議題而在大陸被限制或下架。進而被貼上「批評中共或與官方立場對立的藝人」。

網傳黃明志因此歌惹怒中共領導人習近平，而被設局涉毒事件。（圖／翻攝自TikTok）

黃明志曾出一首歌，歌名為〈玻璃心〉，是黃明志與陳芳語合唱的歌曲，收錄於《鬼才做音樂》專輯，歌詞帶有政治諷刺意味，特別針對小粉紅與敏感政治議題做調侃。該曲在 YouTube 與華語圈廣為流傳，發佈後在中國內地平台被下架。黃明志在接受英國BBC專訪時也表示，他「就是故意踩粉紅線」，使得此曲引發海外華語圈共鳴。網傳黃明志因此惹怒中共領導人習近平。

先前網路開始流傳「天娛傳媒開到馬來西亞」，加上黃明志本身就是反共藝人，接連涉毒事件爆發後，引起網路陰謀論論調。（圖／翻攝自TikTok）

矛頭指向天娛傳媒是故意模糊于朦朧事件，進而跨國設局陷害黃明志。（圖／翻攝自TikTok）

自于朦朧離事後，矛頭紛紛指向天娛傳媒是主謀，因此造成股票大跌，高層跑路，先前網路開始流傳「天娛傳媒開到馬來西亞」，加上黃明志本身就是反共藝人，接連涉毒事件爆發後，引起網路陰謀論論調，網傳天娛傳媒是故意模糊于朦朧事件，進而跨國設局陷害黃明志，試圖讓涉毒事件掩蓋于朦朧事件真相。

