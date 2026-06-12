天宇內線案 董座3兄弟被約談

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台北地檢署。（本報資料照片）

上櫃鋰電池廠天宇工業公司於民國109年發布與美國儲能公司簽署銷售合約的重大利多訊息，但時任董事長吳祖榆、總經理吳祖璋及副總吳祖銓3兄弟，在重訊發布前以投資公司及友人帳戶先行買進天宇股票，涉嫌內線交易，估計擬制性獲利共數千萬元，檢調12日兵分13路搜索天宇及吳祖榆三兄弟等9人住處，並約談9人到案。

網路資料指出，天宇深耕電池產業逾30年，自99年起投入儲能系統研發，107年積極轉型綠能產業，產品涵蓋電動二輪車電池系統、工商業儲能系統及大型能源管理解決方案，累積豐富且成熟的實績經驗。

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調查局獲報，天宇工業109年11月3日發布重訊，公告天宇與美國某儲能公司簽署儲能產品銷售合約，預計將增加公司營業收入，並擴展儲能產品及市場，屬重大利多訊息。但時任董事長吳祖榆、總經理吳祖璋（現任董事長）及副總吳祖銓3兄弟，在重訊發布前以投資公司及友人帳戶先行買進天宇股票，估計3人擬制性獲利達數千萬元。

台北地檢署12日指揮調查局台北市調查處，搜索包括吳祖榆3兄弟在內9名被告住居所，及天宇工業公司共13處，並通知9名被告到案，全案依違反《證券交易法》內線交易罪嫌偵辦。

此外，吳氏兄弟先前也曾發生內線交易案，天宇於108年3月公告「處分孫公司Sharp夏普股權，因而間接轉讓天宇通訊科技（昆山）100％股權」重訊，吳祖榆及吳祖銓以楊姓好友名義，在禁止交易期間涉嫌進場內線交易。北檢113年依內線交易罪起訴3人，因3人均自白認罪並繳回不法所得，建請法院減輕量刑或免除其刑。