天安門母親年度新春聚會 首次被禁止舉行

（中央社台北16日電）六四事件罹難者家屬組成的「天安門母親」團體指控，他們一年一度的新春聚會遭到中國政府的無理阻攔，第一次被禁止舉行。「天安門母親」公開反問當局，「這樣的一種有傷感、有尊重充滿人性關懷的聚會又觸動了政府哪一條法規條例？」

中共持續加強管控異議人士。去年六四事件36週年當天，「天安門母親」成員依例前往北京萬安公墓祭奠罹難親人時，被禁止攜帶手機及相機。這是中國當局首度在六四紀念日切斷「天安門母親」的對外通訊。

廣告 廣告

「中國人權」今天發表「天安門母親」委託的聲明。

聲明說，「天安門母親」原定於2025年12月28日在北京崇文門一家餐廳舉行迎新年以及春節前的迎新春聚會。難屬們在身體健康狀況允許的情況下，只要通知到，大家都會積極參加。

聲明指出，六四慘案是每個家庭心中永遠無法抹去的傷痛。每年的聚會，都會帶給每個與會難屬暖意，讓他們受傷的心靈得到來自難屬之間相同命運的情感慰藉，然而就是這一充滿人性的關懷，被政府公安沒有任何法律依據約談似的行政手段給取消了。

聲明說，36年過去了，這個苦難的群體很多失去孩子的父母親帶著他們的遺憾離開了人世，還有一些妻子、丈夫、參加簽名的傷殘者也因病離開了人世。當年獨自帶著幼小的孩子咬牙用自己的肩膀扛起撫養孩子重擔的年輕妻子也都成為60歲以上的老年人。

聲明控訴，就是這樣的一個弱勢群體，在決定舉行2026年新春聚會時，不僅沒有看到對1989年學運政府亂殺無辜屠城行為有誠意地啟動解決六四慘案的方案與他們對話，看到的卻是政府公安濫用手中的公權力，阻擾公民正當社交權利的冰冷現實。

聲明指出，迎新春聚會是天安門母親群體的傳統，最初是小範圍的聚會，由於參加人數逐年增加，從2009年開始選擇一家餐廳聚會。除了2020年起的3年疫情沒有聚會，從未間斷，直至2025年年底的2026年新春聚會被無理由取消。

「天安門母親」表示，聚會是大家見面表達情感，有一種歷經那麼多年的磨難還活著的欣喜；有相互之間回憶起當年的六四慘案對家庭造成的傷害如同刻在每個人的心中那般歷歷在目、刻骨銘心；分別時彼此道一聲珍重願來年還能再見，「這樣的一種有傷感、有尊重充滿人性關懷的聚會又觸動了政府哪一條法規條例？」

聲明最後強調，天安門母親群體無法接受官方的做法，「公道與正義是站在我們這邊的，我們不會放棄我們的尊嚴和公民的權利」。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1150116