天寒地凍 彰化失智老翁失蹤8天 家屬焦急盼平安
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】離奇！彰化市一名74歲陳姓失智老翁20日晚間離家後下落不明，警方、消防及民間救難隊展開大規模搜尋，迄今八天過去仍無蹤，寒流來襲，家屬焦急盼平安消息。
彰化市福馬街的陳姓老翁，74歲，患有失智症，本月20日傍晚6時左右，家人還看見他坐在客廳準備洗澡。洗完澡後，陳翁未帶手機便離家，走出熟悉的社區街道，從此下落不明。家屬直到隔日凌晨2時31分，才緊急向彰化分局泰和派出所報案，希望能及早找到他。
警方調閱監視器發現，陳翁當晚沿福馬街步行，轉入茄苳路二段，再左轉至茄苳路二段與10巷口，沿著和美大肚溪方向前行，但此後所有監視器均未再拍到他的身影。警方表示，陳翁可能因失智症而迷路或停留在偏僻地點，失蹤情況十分離奇。
為尋找陳翁，彰化與和美警方、消防局及多個民間協勤救難隊展開大規模搜尋，搜尋範圍涵蓋荒地、果園、樹叢，並派出空拍機進行空中偵查。台灣偵搜犬協會也帶來搜救犬加入搜尋，透過氣味追蹤可能線索。短短八天內，搜救行動共動員數百人次，仍未能尋獲陳翁。
寒流來襲，夜晚與清晨氣溫降至10度以下，寒風刺骨，搜救現場顯得格外艱困。家屬在現場來回焦急守候，每一通電話、每一條訊息都牽動心弦。他們表示，陳翁平時記憶不穩，可能會誤入小巷或河邊草叢中，因此越早找到越好。
網路上也湧現大量協尋信息，民眾自發加入搜尋，提供可能目擊地點，甚至有網友建議向神明祈福，希望奇蹟出現。家屬說：「他年紀大了，失智症又加上這麼冷的天氣，我真的很擔心……希望有人能看到他，帶他回家。」
警方呼籲民眾，如有任何陳翁的目擊或線索，請立即向警方報案，以助及早尋獲。
