天寒搶救難…南韓光州圖書館崩塌「3死1失蹤」 業者驚：建物中間沒柱子

據南韓媒體今天（12/13）報導，南韓光州一間興建中的圖書館，近日發生倒塌事故，已經有3人死亡、1人失蹤，由於氣溫急降，混凝土逐漸硬化，增加救援難度，有從事鋼筋業的失蹤者家屬痛批，倒塌的樓承板，中間完全沒有柱子支撐，質疑是廠商偷工減料。

據韓媒《中央日報》、《朝鮮日報》與《東亞日報》報導，本月11日下午1時58分，在南韓光州廣域市西區治平洞，正在興建中的「光州代表圖書館」，鋼鐵結構坍塌，4名施工人員遭活埋，其中已確定3人死亡，1人失蹤。

消防單位判斷，失蹤者可能被困在地下1樓與地下2樓之間，正在集中展開搜索，但為了避免結構物進一步崩塌，必須進行結構穩定作業，確保搜救人員的安全。

南韓近日氣溫急降，不時出現零下低溫，「黃金救援時間」不斷縮短，本月12日，在搜救現場，失蹤者的家屬焦急地說：「天氣這麼冷，不知道他有多痛苦，真的快急死了，如果混凝土結凍，搜救應該會更困難。」

已經有許多人質疑，這起事故的原因，可能是因為施工廠商偷工減料，建築結構安全專家指出，鋼鐵架構可能存在接合不良的問題。

光州大學建築工程系教授宋昌英（송창영，音譯），在事發後立即前往現場，他表示：「查看倒塌的鋼鐵結構，發現鋼柱的接合處，就像『刀子切蘿蔔』一樣，非常平整地斷裂，這顯示接合工程非常粗糙。」

一名鋼筋工程業者，同時也是失蹤者的家屬表示：「我也是做鋼筋的，倒塌的樓承板長達48公尺，只有兩端各一個大型支撐，中間完全沒有柱子，怎麼有辦法撐得住？」

