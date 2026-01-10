南部中心／綜合報導

全台天氣冷颼颼，台南一間停業的舊紡織廠，老闆夫妻趁這一波冷氣團，將庫存毛衣、外套，通通百元出清，吸引大批民眾來搶毛衣，每人手提好幾袋，買得好開心，因為價格實在便宜，大家呼朋引伴來挖寶。

天寒銷量夯！紡織廠停業清庫存 民眾瘋搶「百元毛衣」

民眾搶買百元毛衣。（圖／民視新聞）

民宅外，所有人圍成一團，全是為了搶毛衣，不用幾秒鐘，箱子內的毛衣，全被掃光。看到喜歡的，大家快狠準，先拿就對了，有些人直接在現場試穿，大讚毛衣品質好、夠紮實，重點一件只要100元。民眾：「100元，老婆還在那邊等還在搶。」民眾：「我覺得還不錯，因為我自己本身是讀服裝的，我覺得這東西100塊錢，其實真的很物超所值。」

天寒銷量夯！紡織廠停業清庫存 民眾瘋搶「百元毛衣」

舊紡織廠的毛衣出清特賣，民眾一人都買好幾件。（圖／民視新聞）

天氣冷，不少人特地跑來挖寶，位在台南安南區的這間民宅，外頭掛上大大的布條，寫著毛衣出清100元，原來老闆夫妻，過去經營的紡織廠收了，想趁寒流把庫存清一清，因此做促銷。民眾：「我家住高雄，我在這邊上學，在網路上看到。」民眾：「要送給老人家、長輩。」毛衣通通都是台灣製，消費者買得好開心，每人手提好幾袋，剛好碰上這波寒流，讓百元毛衣，買氣飆升，店家便宜賣，希望庫存能消光，也讓大家溫暖過冬。

